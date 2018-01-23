«Сижу и улыбаюсь»: студент Бауманки рассказал, как убивал знакомую

19-летний студент МГТУ имени Баумана Артём, убивший сверстницу — учащуюся того же вуза Татьяну, — рассказал о происшедшем. Он сделал это в посте в одной из соцсетей. После этого молодой человек покончил с собой.
«Я убил свою соседку», — начинает рассказ Артём. Если верить написанному, вначале он ударил девушку кулаком в лицо, после чего душил и бил ножом. Кроме того, молодой человек пишет, что надругался над убитой.
Из поста в соцсети: «Она лежит сейчас там, в соседней комнате, а я сижу и улыбаюсь. Не уверен, что у меня даже шок был, странно».
ЧП произошло в Москве на улице Казакова накануне. По предварительным данным, причиной убийства стала неразделенная любовь и ревность.
В своем письме убийца просит прощения у родителей убитой им девушки, обращается к своим близким, знакомым и коллегам, оставляет пароли от банковских карт и компьютеров — своего и своей жертвы.
Из поста в соцсети: «Родители — я сплошное разочарование для вас. Я был наркоманом, постоянно врал вам и не любил вас, а практически ненавидел, хоть вы и делали мне только хорошее, но такова жизнь и такой уж я человек. Вы воспитывали меня хорошим человеком, но я где-то по жизни свернул не туда. Не вините себя, пожалуйста.
Родители Тани (если вы это как-то получите) — простите, что лишил вас вашего единственного ребенка. Я любил ее, очень сильно, но Таня была слишком собой и поэтому все так сложилось…. Еще раз простите, хоть такое простить и нельзя».
Из поста в соцсети: «Она лежит сейчас там, в соседней комнате, а я сижу и улыбаюсь. Не уверен, что у меня даже шок был, странно».
ЧП произошло в Москве на улице Казакова накануне. По предварительным данным, причиной убийства стала неразделенная любовь и ревность.
В своем письме убийца просит прощения у родителей убитой им девушки, обращается к своим близким, знакомым и коллегам, оставляет пароли от банковских карт и компьютеров — своего и своей жертвы.
Из поста в соцсети: «Родители — я сплошное разочарование для вас. Я был наркоманом, постоянно врал вам и не любил вас, а практически ненавидел, хоть вы и делали мне только хорошее, но такова жизнь и такой уж я человек. Вы воспитывали меня хорошим человеком, но я где-то по жизни свернул не туда. Не вините себя, пожалуйста.
Родители Тани (если вы это как-то получите) — простите, что лишил вас вашего единственного ребенка. Я любил ее, очень сильно, но Таня была слишком собой и поэтому все так сложилось…. Еще раз простите, хоть такое простить и нельзя».
Комментарии