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    В Москве юноша задушил подругу, оставил письмо в соцсети и покончил с собой

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    В Москве юноша задушил подругу, оставил письмо в соцсети и покончил с собой

    В Москве юноша задушил подругу, оставил письмо в соцсети и покончил с собой

    В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства 19-летней девушки.

    Трагедия произошла в ночь на 23 января в квартире одного из домов на улице Казакова в центре столицы. 19-летний юноша сначала задушил и изрезал девушку, а потом совершил самоубийство, сообщили в столичном управлении СК.

    Перед смертью молодой человек опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором рассказал, почему и как он совершил это преступление. Его аккаунт оперативно заблокировали, передает ТАСС.

    По данным СМИ, убить подругу молодой человек решил, приревновав ее к приятелю.

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