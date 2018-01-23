В Москве юноша задушил подругу, оставил письмо в соцсети и покончил с собой

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства
19-летней девушки.
Трагедия произошла в ночь на 23 января в квартире одного из домов на улице Казакова в центре столицы. 19-летний юноша сначала задушил и изрезал девушку, а потом совершил самоубийство, сообщили в столичном управлении СК.
Перед смертью молодой человек опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором рассказал, почему и как он совершил это преступление. Его аккаунт оперативно заблокировали, передает ТАСС.
По данным СМИ, убить подругу молодой человек решил, приревновав ее к приятелю.
Перед смертью молодой человек опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором рассказал, почему и как он совершил это преступление. Его аккаунт оперативно заблокировали, передает ТАСС.
По данным СМИ, убить подругу молодой человек решил, приревновав ее к приятелю.
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