Сексуальные и опасные: образ плохих русских возвращается в американское кино

После нескольких лет забвения образ плохих русских возвращается и на киноэкраны. Общий шаблон со времен холодной войны не изменился, но теперь это еще и красиво, соблазнительно и крайне опасно.
Офицер российской разведки Доминика Егорова, она же Дженнифер Лоуренс, отправляется соблазнять американского агента, в которого, конечно же, влюбится. Потрясающий свежестью и новизной идей фильм, где эти русские опять хотели облапошить мир, но США не дали, называется «Красный воробей». В картине молодых офицеров учат приемам психологической манипуляции. Красным воробья нарекли, видимо, по западной киношной традиции еще холодной войны. К чему менять устоявшиеся шаблоны?
Шарлиз Терон в образе шпионки сыграла год назад противостояние с агентами КГБ в картине «Взрывная блондинка». И если бы не антураж Берлина, фильм получился бы примерно про то же — неприятные бородатые ребята на «Нивах» все время хотят кого-то убить, но спотыкаются о каблуки красотки.
В начале 2000-х из киноврагов русские стали вдруг несуразными, забавными, но все-таки милыми дурачками, которые могут спасителю мира пригодится. Но этот образ не прижился, в последние годы вернулись к истокам.
Александр Шпагин, киновед: «Три главнейших составляющих: Россия — это грязь, чаще всего — это снег. Но теперь это противный грязный снег и вообще какое-то непонятное время года. Если женщина, то это только проститутка, в которую герой влюбляется, потом ее убивают. Президент, как правило, гад, мечтающий взорвать Европу каким-нибудь снарядом, который хранится у него под диваном».
Про бомбу под диваном — это не ради красного словца. Взять хотя бы «Карточный домик», главный американский политический сериал последних лет. Смотришь — не оторваться. Но даже там российский президент Петров пьет горькую литрами и танцует вприсядку, разве что без медведя.
Как передает корреспондент НТВ Иван Трушкин, арабы стали главными киноврагами после 11 сентября, но это продержалось лет 10, а советские, а теперь российские персонажи неувядающие — как слепили во времена холодной войны качками-фанатиками с плохим английским, так и работает.
Много снимающийся на Западе Олег Тактаров предлагает не искать тут заговор, Голливуду вполне может казаться, что он показывает реальную жизнь.
Олег Тактаров, актер: «Они смотрят кинофильмы, сценарий вытекает из этих кинофильмов. То есть смотришь фильм, а ты понимаешь, что это очень похоже на то, что вышло лет 15 назад. А то, что вышло 15 лет назад, очень похоже на то, что вышло 30 лет назад, и так далее».
Еще из недавнего — комедия «Смерть Сталина» о борьбе за власть в Кремле в 1953 году. С одной стороны, политическая сатира, острый юмор и все такое. С другой, ну очень уж развесистая клюква.
Закономерность, в общем, понятная — чем холоднее общение России с Западом, тем более одиозными выглядят русскоговорящие кинозлодеи. Но если у дипотношений запас прочности еще есть, то у продюсеров серьезная проблема. Чтобы сделать нас на экране еще хуже, надо уж очень постараться.
Шарлиз Терон в образе шпионки сыграла год назад противостояние с агентами КГБ в картине «Взрывная блондинка». И если бы не антураж Берлина, фильм получился бы примерно про то же — неприятные бородатые ребята на «Нивах» все время хотят кого-то убить, но спотыкаются о каблуки красотки.
В начале 2000-х из киноврагов русские стали вдруг несуразными, забавными, но все-таки милыми дурачками, которые могут спасителю мира пригодится. Но этот образ не прижился, в последние годы вернулись к истокам.
Александр Шпагин, киновед: «Три главнейших составляющих: Россия — это грязь, чаще всего — это снег. Но теперь это противный грязный снег и вообще какое-то непонятное время года. Если женщина, то это только проститутка, в которую герой влюбляется, потом ее убивают. Президент, как правило, гад, мечтающий взорвать Европу каким-нибудь снарядом, который хранится у него под диваном».
Про бомбу под диваном — это не ради красного словца. Взять хотя бы «Карточный домик», главный американский политический сериал последних лет. Смотришь — не оторваться. Но даже там российский президент Петров пьет горькую литрами и танцует вприсядку, разве что без медведя.
Как передает корреспондент НТВ Иван Трушкин, арабы стали главными киноврагами после 11 сентября, но это продержалось лет 10, а советские, а теперь российские персонажи неувядающие — как слепили во времена холодной войны качками-фанатиками с плохим английским, так и работает.
Много снимающийся на Западе Олег Тактаров предлагает не искать тут заговор, Голливуду вполне может казаться, что он показывает реальную жизнь.
Олег Тактаров, актер: «Они смотрят кинофильмы, сценарий вытекает из этих кинофильмов. То есть смотришь фильм, а ты понимаешь, что это очень похоже на то, что вышло лет 15 назад. А то, что вышло 15 лет назад, очень похоже на то, что вышло 30 лет назад, и так далее».
Еще из недавнего — комедия «Смерть Сталина» о борьбе за власть в Кремле в 1953 году. С одной стороны, политическая сатира, острый юмор и все такое. С другой, ну очень уж развесистая клюква.
Закономерность, в общем, понятная — чем холоднее общение России с Западом, тем более одиозными выглядят русскоговорящие кинозлодеи. Но если у дипотношений запас прочности еще есть, то у продюсеров серьезная проблема. Чтобы сделать нас на экране еще хуже, надо уж очень постараться.
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