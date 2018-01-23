Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»

Министерство культуры России решило отозвать прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина».
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Об этом ТАСС сообщила исполняющий обязанности директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова. «Прокатное удостоверение у фильма „Смерть Сталина“ отозвано», — сказала она.
Сатирическая комедия «Смерть Сталина», которая снята по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, рассказывает о борьбе советских лидеров за власть после смерти генсека в 1953 году. Премьера фильма состоялась в сентябре 2017 года.
Ранее Общественный совет при Минкульте ознакомился с комедией Армандо Яннуччи и счел этот фильм оскорбительным. В частности, отмечалось, что в ленте оскверняются исторические символы и присутствуют сцены чрезмерного насилия. Глава Общественного совета, писатель Юрий Поляков заявил, что в картине имеются признаки «идеологической борьбы с нашей страной», а также она оскорбляет национальные и гражданские чувства россиян.
Ситуацию с фильмом сегодня комментировали и официальный представитель президента Дмитрий Песков. Он сказал, что у Кремля нет определенной позиции по этому вопросу, подчеркнув, что это «абсолютная прерогатива Министерства культура».
Сатирическая комедия «Смерть Сталина», которая снята по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, рассказывает о борьбе советских лидеров за власть после смерти генсека в 1953 году. Премьера фильма состоялась в сентябре 2017 года.
Ранее Общественный совет при Минкульте ознакомился с комедией Армандо Яннуччи и счел этот фильм оскорбительным. В частности, отмечалось, что в ленте оскверняются исторические символы и присутствуют сцены чрезмерного насилия. Глава Общественного совета, писатель Юрий Поляков заявил, что в картине имеются признаки «идеологической борьбы с нашей страной», а также она оскорбляет национальные и гражданские чувства россиян.
Ситуацию с фильмом сегодня комментировали и официальный представитель президента Дмитрий Песков. Он сказал, что у Кремля нет определенной позиции по этому вопросу, подчеркнув, что это «абсолютная прерогатива Министерства культура».
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