Убийство бизнесмена на юго-западе Москвы попало на видео

В распоряжении НТВ оказались кадры, которые сейчас внимательно изучают столичные криминалисты. Киллер, застреливший накануне вечером предпринимателя на Ломоносовском проспекте, попал в объектив камеры наблюдения. Можно разглядеть, что убийца произвел несколько выстрелов, а затем скрылся. При этом оружие на месте не бросил.
Видеозапись стала главной уликой в деле об убийстве бизнесмена Махача Чагучиева, растрелянного накануне на юго-западе Москвы. Сыщики и эксперты внимательно изучили кадры и уже нашли весьма любопытную зацепку. Жертву киллер поджидал с охапкой цветов. Это объясняет, почему мужчина, простоявший во дворе более получаса, не вызвал ни у кого подозрений. Наверняка, думали, что ухажер слишком рано пришел на свидание.
Несмотря на мешающий свет фар, направленный в объектив камеры наблюдения, все равно видно, что оружие преступник прятал как раз в букете. Достал оружие только после того, как предприниматель вышел из подъезда. На теле Чагучиева криминалисты насчитали не менее четырех огнестрельных ранений. Бизнесмен скончался в карете скорой помощи, которую вызвали соседи. Они первыми выбежали на звуки выстрелов. К тому моменту киллер успел сесть в машину и уехать. Орудие преступления он забрал с собой.
Нина, соседка Махача Чагучиева: «Я шла в магазин — ничего не было, а когда возвращалась, суета уже была, и женщина выбегала из подъезда».
О себе и своей семьей 50-летний Махач Чагучиев в разговорах с соседями не распространялся. Известно, что мужчина достаточно успешно вел дела в сфере оптовых продаж. В дом на Ломоносовском проспекте переехал чуть больше месяца назад.
Татьяна, соседка Махача Чагучиева: «Мы ничего про них не знаем, они недавно здесь живут. Недавно переехали, купили здесь квартиру. Дочка у них взрослая».
Были ли среди его конкурентов по бизнесу враги, сейчас пытаются выяснить сыщики. Убийство на почве коммерческих отношений — одна из основных версий. В том, что преступление носило заказной характер, следователи не сомневаются. Впрочем и другие варианты не спешат отбрасывать.
Сегодня следователи намерены пообщаться с членами семьи убитого коммерсанта, а также с его бизнес-партнерами. В городе действует план «Перехват». Инспекторы останавливают все автомобили похожие по описанию на тот, на котором скрылся киллер. А оперативники опрашивают продавцов цветов в районе, где произошло преступление — не исключено, что букет исполнитель убийства мог приобрести неподалеку, сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.
Несмотря на мешающий свет фар, направленный в объектив камеры наблюдения, все равно видно, что оружие преступник прятал как раз в букете. Достал оружие только после того, как предприниматель вышел из подъезда. На теле Чагучиева криминалисты насчитали не менее четырех огнестрельных ранений. Бизнесмен скончался в карете скорой помощи, которую вызвали соседи. Они первыми выбежали на звуки выстрелов. К тому моменту киллер успел сесть в машину и уехать. Орудие преступления он забрал с собой.
Нина, соседка Махача Чагучиева: «Я шла в магазин — ничего не было, а когда возвращалась, суета уже была, и женщина выбегала из подъезда».
О себе и своей семьей 50-летний Махач Чагучиев в разговорах с соседями не распространялся. Известно, что мужчина достаточно успешно вел дела в сфере оптовых продаж. В дом на Ломоносовском проспекте переехал чуть больше месяца назад.
Татьяна, соседка Махача Чагучиева: «Мы ничего про них не знаем, они недавно здесь живут. Недавно переехали, купили здесь квартиру. Дочка у них взрослая».
Были ли среди его конкурентов по бизнесу враги, сейчас пытаются выяснить сыщики. Убийство на почве коммерческих отношений — одна из основных версий. В том, что преступление носило заказной характер, следователи не сомневаются. Впрочем и другие варианты не спешат отбрасывать.
Сегодня следователи намерены пообщаться с членами семьи убитого коммерсанта, а также с его бизнес-партнерами. В городе действует план «Перехват». Инспекторы останавливают все автомобили похожие по описанию на тот, на котором скрылся киллер. А оперативники опрашивают продавцов цветов в районе, где произошло преступление — не исключено, что букет исполнитель убийства мог приобрести неподалеку, сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.
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