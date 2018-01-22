На юго-западе Москвы расстреляли бизнесмена

В Москве, на Ломоносовском проспекте возле дома №23, застрелен мужчина.
Убийца стрелял из неустановленного оружия, после чего скрылся, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
Раненого отвезли в больницу, где он вскоре скончался. На месте работают следственно-оперативная группа. Ведется поиск стрелявшего.
Личность погибшего в главке не уточнили, но источник ТАСС в экстренных службах говорит, что погибший занимался предпринимательской деятельностью в сфере оптовой торговли.
По неофициальной информации, убитый — бизнесмен по имени Махач Чагучиев. Возможно, это было заказное убийство.
Раненого отвезли в больницу, где он вскоре скончался. На месте работают следственно-оперативная группа. Ведется поиск стрелявшего.
Личность погибшего в главке не уточнили, но источник ТАСС в экстренных службах говорит, что погибший занимался предпринимательской деятельностью в сфере оптовой торговли.
По неофициальной информации, убитый — бизнесмен по имени Махач Чагучиев. Возможно, это было заказное убийство.
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