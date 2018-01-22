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    На юго-западе Москвы расстреляли бизнесмена

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    На юго-западе Москвы расстреляли бизнесмена

    На <nobr>юго-западе</nobr> Москвы расстреляли бизнесмена

    В Москве, на Ломоносовском проспекте возле дома №23, застрелен мужчина.

    Убийца стрелял из неустановленного оружия, после чего скрылся, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

    Раненого отвезли в больницу, где он вскоре скончался. На месте работают следственно-оперативная группа. Ведется поиск стрелявшего.

    Личность погибшего в главке не уточнили, но источник ТАСС в экстренных службах говорит, что погибший занимался предпринимательской деятельностью в сфере оптовой торговли.

    По неофициальной информации, убитый — бизнесмен по имени Махач Чагучиев. Возможно, это было заказное убийство.

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