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    Минфин продлил налоговые каникулы для нянь, репетиторов и домработниц. Минфин РФ, налоги и пошлины, работа, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин продлил налоговые каникулы для нянь, репетиторов и домработниц

    Минфин продлил налоговые каникулы для нянь, репетиторов и домработниц

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    Минфин продлил налоговые каникулы для нянь, репетиторов и домработниц

    Минфин продлил налоговые каникулы для нянь, репетиторов и домработниц

      Налоговые каникулы для самозанятых решено продлить до конца 2019 года. Действуют они для репетиторов, нянь и домработниц.

      Минфин РФ предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых россиян на весь следующий год. Но налоговые каникулы из всего многообразия занятий прописаны только для помощниц по дому, нянь и репетиторов. Пока они до конца 2018 года освобождены от уплаты налога на доходы физлиц и страховых взносов.

      Государство пытается вывести самозанятых граждан из тени. По некоторым оценкам, их в стране насчитывается 20 миллионов человек. Правда, налоговые каникулы действуют с 2017 года, а о своей трудовой деятельности пока решили сообщить всего 936 человек, причем в некоторых российских регионах не нашлось ни одного репетитора или няни.

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