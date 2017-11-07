Медведев заинтересовался новыми предложениями по легализации самозанятых россиян

Правительство решило в очередной раз озадачиться проблемой самозанятых, которые упорно не хотят выходить из тени. Сейчас по всей стране зарегистрировано только 600 самозанятых граждан из примерно 20 миллионов.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минтруду проработать идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Тот предложил предоставить самозанятым возможность работать по патенту за 10 тысяч рублей в год. При этом их будут регистрировать в налоговой как индивидуальных предпринимателей и им не нужно будет работать с кассой и сдавать налоговую отчетность.
Этот режим предлагают ввести для таких сфер, как ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники, торговля вразнос. Идея в том, что самозанятый — это не бизнес, а способ заработать на жизнь.
Пока с начала года упрощенный режим ввели только трем категориям — это сиделки, репетиторы и домработницы. Им не надо регистрироваться как юрлицу или ИП, достаточно просто заявить о себе в налоговые органы.
Этот режим предлагают ввести для таких сфер, как ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники, торговля вразнос. Идея в том, что самозанятый — это не бизнес, а способ заработать на жизнь.
Пока с начала года упрощенный режим ввели только трем категориям — это сиделки, репетиторы и домработницы. Им не надо регистрироваться как юрлицу или ИП, достаточно просто заявить о себе в налоговые органы.
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