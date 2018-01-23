Американские СМИ сообщили о приближении к берегам США корабля ВМФ России

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен у Восточного побережья США, сообщают американские СМИ.
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен у Восточного побережья США. Судно находилось в международных водах примерно в 160 км от Уилмингтона, штат Северная Каролина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным источников телеканала, корабль несколько дней назад покинул столицу карибского государства Тринидада и Тобаго, где проводил разведывательную работу, и направлялся на север. Корабль сопроводили американский эсминец USS Cole и еще несколько судов. Курс российского корабля американским военным неизвестен, но ранее «Виктор Леонов» уже появлялся у восточных берегов США и проходил мимо баз американских военно-морских сил, отмечает телеканал.
В последний раз корабль был замечен у Восточного побережья США в марте прошлого года. До этого «Виктор Леонов» проходил вдоль границ США в феврале прошлого года. Оба раза отмечалось, что корабль не пересекал границу территориальных вод США.
Корабль-разведчик «Виктор Леонов» предназначен для изучения параметров сонаров и перехвата радиосигналов.
По данным источников телеканала, корабль несколько дней назад покинул столицу карибского государства Тринидада и Тобаго, где проводил разведывательную работу, и направлялся на север. Корабль сопроводили американский эсминец USS Cole и еще несколько судов. Курс российского корабля американским военным неизвестен, но ранее «Виктор Леонов» уже появлялся у восточных берегов США и проходил мимо баз американских военно-морских сил, отмечает телеканал.
В последний раз корабль был замечен у Восточного побережья США в марте прошлого года. До этого «Виктор Леонов» проходил вдоль границ США в феврале прошлого года. Оба раза отмечалось, что корабль не пересекал границу территориальных вод США.
Корабль-разведчик «Виктор Леонов» предназначен для изучения параметров сонаров и перехвата радиосигналов.
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