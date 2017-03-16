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  • 16.03, 04:10

СМИ: разведывательный корабль РФ замечен у базы подлодок США в Джорджии

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СМИ: разведывательный корабль РФ замечен у базы подлодок США в Джорджии

СМИ: разведывательный корабль РФ замечен у базы подлодок США в Джорджии

Американским СМИ не дает покоя российский корабль-разведчик «Виктор Леонов», который не нарушал границ территориальных вод США.

Как передает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники, разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» был замечен у восточного побережья США, в 37 километрах от американской базы подводных лодок, расположенной в штате Джорджия.

СМИ подчеркивают, что российский корабль не покидал международные воды, и не пересекал границу территориальных вод Соединенных Штатов.

Телеканал напоминает, что этот же корабль проходил там же месяц назад, в феврале. Американские эксперты утверждают, что «Виктор Леонов» вернулся после остановки в порту Гаваны для дозаправки и пополнения запасов воды и продовольствия.

Накануне телеканал сообщал, что «Виктор Леонов» находился в 70 милях от побережья Делавэра. Источник Fox News отмечал, что такие корабли, как «Виктор Леонов», «способны перехватывать сигналы и коммуникации».

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