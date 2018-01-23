Стрелявший в прохожих итальянец умер после попытки самоубийства

Мужчина, который открыл стрельбу по людям с балкона своего дома, скончался.
Мужчина, открывший в понедельник вечером стрельбу по прохожим в итальянском городе Беллона, умер. Об этом РИА Новости сообщили в местном полицейском управлении.
Ранее карабинеры сообщили, что квартира стрелка была взята штурмом, и, когда мужчину задержали, он был уже при смерти. В полиции уточнили, что он пытался покончить с собой.
Накануне вечером 48-летний мужчина устроил стрельбу из ружья со своего балкона. Ранения получили пять человек, трое были госпитализированы. Стрелявший кричал, что убил свою жену; полицейские нашли ее тело в квартире. 14-летняя дочь преступника успела сбежать.
Ранее карабинеры сообщили, что квартира стрелка была взята штурмом, и, когда мужчину задержали, он был уже при смерти. В полиции уточнили, что он пытался покончить с собой.
Накануне вечером 48-летний мужчина устроил стрельбу из ружья со своего балкона. Ранения получили пять человек, трое были госпитализированы. Стрелявший кричал, что убил свою жену; полицейские нашли ее тело в квартире. 14-летняя дочь преступника успела сбежать.
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