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    Итальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона своего дома. Италия, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИтальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона своего дома

    Итальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона своего дома

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    • Фото: EdizioneCaserta / facebook.com
    Итальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона своего дома

    Итальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона своего дома

    Итальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона своего дома
    • Фото: EdizioneCaserta / facebook.com

      • В Италии мужчина открыл стрельбу из ружья по прохожим. Пять человек получили ранения.

      Мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры. Инцидент произошел в коммуне Беллона итальянской провинции Казерта. Ранения получили пять человек, в том числе один полицейский. В настоящее время их жизни ничто не угрожает, сообщает агентство ANSA.

      Возле дома стрелка сейчас находятся полицейские и переговорщики. Они пытаются убедить преступника сдаться. По данным местных СМИ, во время стрельбы 48-летний мужчина кричал, что убил свою жену, однако полиции до сих пор не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Сообщается также, что 14-летняя дочь стрелка успела сбежать из квартиры.

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