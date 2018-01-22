Итальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона своего дома

В Италии мужчина открыл стрельбу из ружья по прохожим. Пять человек получили ранения.
Мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры. Инцидент произошел в коммуне Беллона итальянской провинции Казерта. Ранения получили пять человек, в том числе один полицейский. В настоящее время их жизни ничто не угрожает, сообщает агентство ANSA.
Возле дома стрелка сейчас находятся полицейские и переговорщики. Они пытаются убедить преступника сдаться. По данным местных СМИ, во время стрельбы 48-летний мужчина кричал, что убил свою жену, однако полиции до сих пор не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Сообщается также, что 14-летняя дочь стрелка успела сбежать из квартиры.
Возле дома стрелка сейчас находятся полицейские и переговорщики. Они пытаются убедить преступника сдаться. По данным местных СМИ, во время стрельбы 48-летний мужчина кричал, что убил свою жену, однако полиции до сих пор не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Сообщается также, что 14-летняя дочь стрелка успела сбежать из квартиры.
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