Брачная пятилетка: кого защитит закон о признании сожителей супругами

Сенаторы предложили считать законными супругами те пары, которые живут вместе более пяти лет. При наличии детей этот срок сокращается до двух лет. С одной стороны, это должно повысить ответственность людей, живущих вместе, но с другой — не подтолкнет ли это к мысли вообще никогда не жениться?
Алёна Яркина и Марат Ярков вместе 6 лет. Оба работают в сфере развлечений: женят других. Однако сами жениться не спешат.
Марат Ярков: «Для нас совместное имущество уже есть как таковое. И, естественно, если мы будет разбегаться, я, как каждый добропорядочный и уважающий себя мужчина, должен оставить все своей девушке».
Громкие слова о добропорядочных мужчинах телеведущую Дану Борисову смешат. О ее отношениях с бывшим гражданским мужем, с которым они прожили три года, знают зрители, наверное, зрители всех телеканалов. Но самое страшное — об этом знает их дочь.
Дана Борисова, телеведущая: «Я попросила его на мне жениться, в ответ была пустота. В итоге я осталась с двухмесячным ребенком на руках. Помощи не было никакой. Я подала на алименты, когда Полине был год. Максим ушел с высокооплачиваемой работы на низкооплачиваемую, чтобы платить мне 4 тысячи рублей алиментов в месяц».
Телеведущая уверена, что регистрация брака необходима, так как от мужчин нужно требовать ответственности.
Сенатор Антон Беляков, которому принадлежит идея законопроекта, тоже за ответственность мужчин. Официальный статус сожителей должен стать «подушкой безопасности» при дележе имущества и спорах о детях, уверен он.
Антон Беляков, член Совета Федерации: «В Германии срок, когда может начинаться так называемый „фактический брак“, может исчисляться одним годом. Чуть-чуть другие нормы во Франции, Великобритании, во всей Скандинавии — Норвегии, Швеции… Практически везде в законодательстве есть подобные нормы».
В Госдуме спорить с законопроектом начали, как ни странно, женщины. В профильном комитете уверены — российскими законами и так все предусмотрено. Однако адвокат Александр Добровинский приводит примеры, когда закон был излишне суров.
Александр Добровинский, адвокат: «Юлия Барановская была гражданской супругой капитана российской сборной по футболу — Андрея Аршавина. Он бросил ее, когда она была беременна третьим ребенком на пятом месяце. Юлия осталась на улице с тремя детьми, потому что ей не положено ничего по российскому законодательству. Детям положены алименты, а ей — ноль. Я считаю, что это несправедливо».
Когда законопроект дойдет до стадии обсуждения в Думе, адвокатам, депутатам и самим сожителям будет о чем поговорить в телеэфире и за кухонным столом.
Подробности — в специальном репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.
Марат Ярков: «Для нас совместное имущество уже есть как таковое. И, естественно, если мы будет разбегаться, я, как каждый добропорядочный и уважающий себя мужчина, должен оставить все своей девушке».
Громкие слова о добропорядочных мужчинах телеведущую Дану Борисову смешат. О ее отношениях с бывшим гражданским мужем, с которым они прожили три года, знают зрители, наверное, зрители всех телеканалов. Но самое страшное — об этом знает их дочь.
Дана Борисова, телеведущая: «Я попросила его на мне жениться, в ответ была пустота. В итоге я осталась с двухмесячным ребенком на руках. Помощи не было никакой. Я подала на алименты, когда Полине был год. Максим ушел с высокооплачиваемой работы на низкооплачиваемую, чтобы платить мне 4 тысячи рублей алиментов в месяц».
Телеведущая уверена, что регистрация брака необходима, так как от мужчин нужно требовать ответственности.
Сенатор Антон Беляков, которому принадлежит идея законопроекта, тоже за ответственность мужчин. Официальный статус сожителей должен стать «подушкой безопасности» при дележе имущества и спорах о детях, уверен он.
Антон Беляков, член Совета Федерации: «В Германии срок, когда может начинаться так называемый „фактический брак“, может исчисляться одним годом. Чуть-чуть другие нормы во Франции, Великобритании, во всей Скандинавии — Норвегии, Швеции… Практически везде в законодательстве есть подобные нормы».
В Госдуме спорить с законопроектом начали, как ни странно, женщины. В профильном комитете уверены — российскими законами и так все предусмотрено. Однако адвокат Александр Добровинский приводит примеры, когда закон был излишне суров.
Александр Добровинский, адвокат: «Юлия Барановская была гражданской супругой капитана российской сборной по футболу — Андрея Аршавина. Он бросил ее, когда она была беременна третьим ребенком на пятом месяце. Юлия осталась на улице с тремя детьми, потому что ей не положено ничего по российскому законодательству. Детям положены алименты, а ей — ноль. Я считаю, что это несправедливо».
Когда законопроект дойдет до стадии обсуждения в Думе, адвокатам, депутатам и самим сожителям будет о чем поговорить в телеэфире и за кухонным столом.
Подробности — в специальном репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.
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