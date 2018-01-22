В Совфеде и Госдуме выступили против идеи приравнять сожительство к браку

Сенатор Елена Мизулина и депутат Ольга Окунева выступили против законопроекта, предлагающего уравнять фактические, незарегистрированные браки с официальными.
По мнению Мизулиной, столь «легкое» отношение к семье и браку в современных условиях является «вредительством» и может причинить серьезный урон России.
Елена Мизулина, глава комиссии по совершенствованию Семейного кодекса РФ: «Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Кроме того, еще одно следствие фактических браков — рост беспризорности, безнадзорности. Для России, особенно в условиях политической борьбы, которая ведется с нашей страной, ослабление института брака и семьи — это удар по общественной и государственной стабильности. Такие инициативы — это вредительство».
Парламентарий добавила, что в 20-х годах в СССР уже пытались легализовать сожительство и это привело к негативным последствиям. В то время, по словам Мизулиной, число разводов выросло катастрофически, а 92% семей разваливались.
Поэтому, считает сенатор, для сокращения числа фактических браков надо идти не по пути их насильственной легализации, а по пути укрепления и пропаганды института семьи, сообщает агентство «Москва».
Против инициативы выступила и первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. По ее словам, совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет нельзя считать основанием для приравнивания к официальному браку.
Ольга Окунева, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей: «Как координатору проекта „Крепкая семья“ мне кажется, что у нас есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство — какой брак считается официальным. Я считаю, что это не основание: пять лет совместно прожили — считать это браком. Считать для чего? В каких целях это будет использоваться?».
Депутат напомнила о людях, которые не регистрируют брак в течение многих лет, а потом сталкиваются с проблемами, в частности при оформлении имущества. Также она выразила надежду, что современные мужчины и женщины, которые живут в гражданских браках, со временем все-таки оформят свои отношения.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным. Авторы документа предлагают ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения». Они будут наступать в том случае, если мужчина и женщина живут вместе в течение пяти лет. Этот срок будет снижаться до двух лет при наличии общих детей.
Елена Мизулина, глава комиссии по совершенствованию Семейного кодекса РФ: «Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Кроме того, еще одно следствие фактических браков — рост беспризорности, безнадзорности. Для России, особенно в условиях политической борьбы, которая ведется с нашей страной, ослабление института брака и семьи — это удар по общественной и государственной стабильности. Такие инициативы — это вредительство».
Парламентарий добавила, что в 20-х годах в СССР уже пытались легализовать сожительство и это привело к негативным последствиям. В то время, по словам Мизулиной, число разводов выросло катастрофически, а 92% семей разваливались.
Поэтому, считает сенатор, для сокращения числа фактических браков надо идти не по пути их насильственной легализации, а по пути укрепления и пропаганды института семьи, сообщает агентство «Москва».
Против инициативы выступила и первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. По ее словам, совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет нельзя считать основанием для приравнивания к официальному браку.
Ольга Окунева, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей: «Как координатору проекта „Крепкая семья“ мне кажется, что у нас есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство — какой брак считается официальным. Я считаю, что это не основание: пять лет совместно прожили — считать это браком. Считать для чего? В каких целях это будет использоваться?».
Депутат напомнила о людях, которые не регистрируют брак в течение многих лет, а потом сталкиваются с проблемами, в частности при оформлении имущества. Также она выразила надежду, что современные мужчины и женщины, которые живут в гражданских браках, со временем все-таки оформят свои отношения.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным. Авторы документа предлагают ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения». Они будут наступать в том случае, если мужчина и женщина живут вместе в течение пяти лет. Этот срок будет снижаться до двух лет при наличии общих детей.
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