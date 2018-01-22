В России обвалились продажи водки и шампанского

В Национальном союзе защиты прав потребителей сообщили, что в прошлом году в России упали продажи практически всех видов спиртного.
Так, розничные продажи водки уменьшились по сравнению с 2016 годом на 16,6% — до 67,5 млн декалитров (дал). Продажи ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов просели на 43,4% (до 2,55 млн дал), а крепостью более 25 градусов — на 25,8% (до 5,3 млн дал).
Кроме того, в 2017 году было продано 10,2 млн дал коньяка (падение на 1,1%), 15,99 млн дал шампанских и игристых вин (минус 27,3%), а также 47,4 млн дал виноградных вин (минус 7%).
При этом произошел резкий скачок потребления фруктовых (плодовых) вин. Их розничные продажи подскочили сразу на 71,8% — до 10,3 млн декалитров, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в России стали гораздо меньше пить. Подчеркивалось, что в пересчете на чистый алкоголь россияне сейчас употребляют меньше французов и немцев.
Кроме того, в 2017 году было продано 10,2 млн дал коньяка (падение на 1,1%), 15,99 млн дал шампанских и игристых вин (минус 27,3%), а также 47,4 млн дал виноградных вин (минус 7%).
При этом произошел резкий скачок потребления фруктовых (плодовых) вин. Их розничные продажи подскочили сразу на 71,8% — до 10,3 млн декалитров, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в России стали гораздо меньше пить. Подчеркивалось, что в пересчете на чистый алкоголь россияне сейчас употребляют меньше французов и немцев.
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