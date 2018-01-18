ВОЗ: россияне стали пить меньше французов и немцев

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что россияне стали гораздо меньше пить и курить.

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Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, потребление алкоголя в стране снизилось на 80%. У ВОЗ данные менее впечатляющие, но тоже вполне позитивные. В пересчете на чистый алкоголь россияне сейчас употребляют меньше французов и немцев.



А если тенденция сохранится, то через 10 лет Россия может сравниться с Великобританией и даже Скандинавией, где вообще самая строгая алкогольная политика. В ВОЗ уверены, что это результат оздоровительной кампании, куда входит и ограничение на торговлю спиртным после 23:00 и запрет на рекламу.



Что касается табака, то сейчас в России подымить любит лишь треть населения. Совсем недавно эта цифра была гораздо выше. В этом смысле ужесточения тоже вводились — повышение стоимости, устрашающие картинки на пачках. А сейчас рассматривается и такая инициатива: всем, кто рожден после 2014 года, сигареты в будущем не продавать вообще.

