Дутерте приказал пристрелить его, если он станет диктатором

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал армии и полиции застрелить его, если он станет диктатором и задержится во власти дольше положенного срока.
Заявление прозвучало во время визита Дутерте на одну из военных баз, сообщает Reuters.
Родриго Дутерте, президент Филиппин: «Если я буду оставаться у власти слишком долго и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу».
Филиппинский лидер подчеркнул, что силовики не должны никому позволять нарушать конституцию, защищать ее — их «священный долг».
Это заявление прозвучало на фоне споров политических противников Дутерте, которые опасаются, что он начнет злоупотреблять властью, и его сторонников, призывающих изменить конституцию и позволить ему пойти на второй срок.
Отметим, что Дутерте был избран президентом в 2016 году, его срок истекает в 2022-м. Находясь у руля страны, он не раз шокировал общественность громкими заявления. Так, он призывал к непримиримой борьбе с наркоторговлей, подчеркивая, что был бы счастлив убить всех филиппинских наркоманов, и даже сравнивал себя с Адольфом Гитлером. А недавно он признался, что в 16 лет зарезал человека во время драки.
Родриго Дутерте, президент Филиппин: «Если я буду оставаться у власти слишком долго и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу».
Филиппинский лидер подчеркнул, что силовики не должны никому позволять нарушать конституцию, защищать ее — их «священный долг».
Это заявление прозвучало на фоне споров политических противников Дутерте, которые опасаются, что он начнет злоупотреблять властью, и его сторонников, призывающих изменить конституцию и позволить ему пойти на второй срок.
Отметим, что Дутерте был избран президентом в 2016 году, его срок истекает в 2022-м. Находясь у руля страны, он не раз шокировал общественность громкими заявления. Так, он призывал к непримиримой борьбе с наркоторговлей, подчеркивая, что был бы счастлив убить всех филиппинских наркоманов, и даже сравнивал себя с Адольфом Гитлером. А недавно он признался, что в 16 лет зарезал человека во время драки.
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