Паутина-10
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Паутина-10
10 ноября, 21:30
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    Президент Филиппин Дутерте признался в убийстве

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    • Фото: Reuters © 2017, Dondi Tawatao
    Президент Филиппин Дутерте признался в убийстве

    Президент Филиппин Дутерте признался в убийстве

    Президент Филиппин Дутерте признался в убийстве
  • Фото: Reuters © 2017, Dondi Tawatao

    • Президент Филиппин заявил, что убил человека, когда был подростком.

    «В 16 лет я уже убил человека», — сказал президент Филиппин. Он добавил, что сделал это ножом во время драки.

    Такое признание Дутерте сделал во время выступления перед жителями вьетнамского города Дананг, куда филиппинский лидер прибыл для участия в саммите АТЭС, передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее Дутерте уже выступал с похожими заявлениями. В частности, он рассказывал, что в бытность мэром города Давао он сам на мотоцикле патрулировал улицы в поисках конфликтных ситуаций, «чтобы иметь возможность убить».

    Родриго Дутерте, избранный на пост президента Филиппин в мае 2016 года, ранее не раз шокировал общественность громкими заявления. Так, он призывал к непримиримой борьбе с наркоторговлей, подчеркивая, что был бы счастлив убить всех филиппинских наркоманов, и даже сравнивал себя с Адольфом Гитлером.

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