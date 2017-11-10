Президент Филиппин Дутерте признался в убийстве

Президент Филиппин заявил, что убил человека, когда был подростком.
«В 16 лет я уже убил человека», — сказал президент Филиппин. Он добавил, что сделал это ножом во время драки.
Такое признание Дутерте сделал во время выступления перед жителями вьетнамского города Дананг, куда филиппинский лидер прибыл для участия в саммите АТЭС, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее Дутерте уже выступал с похожими заявлениями. В частности, он рассказывал, что в бытность мэром города Давао он сам на мотоцикле патрулировал улицы в поисках конфликтных ситуаций, «чтобы иметь возможность убить».
Родриго Дутерте, избранный на пост президента Филиппин в мае 2016 года, ранее не раз шокировал общественность громкими заявления. Так, он призывал к непримиримой борьбе с наркоторговлей, подчеркивая, что был бы счастлив убить всех филиппинских наркоманов, и даже сравнивал себя с Адольфом Гитлером.
Такое признание Дутерте сделал во время выступления перед жителями вьетнамского города Дананг, куда филиппинский лидер прибыл для участия в саммите АТЭС, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее Дутерте уже выступал с похожими заявлениями. В частности, он рассказывал, что в бытность мэром города Давао он сам на мотоцикле патрулировал улицы в поисках конфликтных ситуаций, «чтобы иметь возможность убить».
Родриго Дутерте, избранный на пост президента Филиппин в мае 2016 года, ранее не раз шокировал общественность громкими заявления. Так, он призывал к непримиримой борьбе с наркоторговлей, подчеркивая, что был бы счастлив убить всех филиппинских наркоманов, и даже сравнивал себя с Адольфом Гитлером.
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