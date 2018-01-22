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    В Омской области объявлен траур после гибели пятерых детей из-за взрыва

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    • Фото: ГУ МЧС России по Омской области
    В Омской области объявлен траур после гибели пятерых детей <nobr>из-за</nobr> взрыва

    В Омской области объявлен траур после гибели пятерых детей из-за взрыва

    В Омской области объявлен траур после гибели пятерых детей <nobr>из-за</nobr> взрыва
  • Фото: ГУ МЧС России по Омской области

    • Власти Омской области объявили вторник, 23 января, днем траура по детям, погибшим в результате взрыва газового баллона и пожара в селе Седельниково.

    Соответствующее решение принял глава региона Александр Бурков. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать членам пострадавшей семьи всестороннюю помощь и поддержку.

    Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано завтра отменить развлекательные передачи и мероприятия. Будут приспущены государственные флаги и отменены увеселительные мероприятия, сообщили в администрации Омской области.

    Кроме того, Бурков поручил досконально разобраться в обстоятельствах трагедии и начать разъяснительные работы по поводу опасности заправки баллонов на нелегальных газонаполнительных станций и пунктах.

    смотретьЖертвами пожара в Омской области стали пятеро приемных детей
    Жертвами пожара в Омской области стали пятеро приемных детей
    Напомним, трагедия в селе Седельниково, расположенном в 290 км от Омска, произошла сегодня днем. В результате взрыва газового баллона и пожара в двухэтажном жилом доме погибли пятеро детей, которые жили благополучной семье. Их приемная мать госпитализирована с ожогами. Еще два ребенка и приемный отец не пострадали.

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