В Омской области объявлен траур после гибели пятерых детей из-за взрыва

Власти Омской области объявили вторник, 23 января, днем траура по детям, погибшим в результате взрыва газового баллона и пожара в селе Седельниково.
Соответствующее решение принял глава региона Александр Бурков. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать членам пострадавшей семьи всестороннюю помощь и поддержку.
Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано завтра отменить развлекательные передачи и мероприятия. Будут приспущены государственные флаги и отменены увеселительные мероприятия, сообщили в администрации Омской области.
Кроме того, Бурков поручил досконально разобраться в обстоятельствах трагедии и начать разъяснительные работы по поводу опасности заправки баллонов на нелегальных газонаполнительных станций и пунктах.
Напомним, трагедия в селе Седельниково, расположенном в 290 км от Омска, произошла сегодня днем. В результате взрыва газового баллона и пожара в двухэтажном жилом доме погибли пятеро детей, которые жили благополучной семье. Их приемная мать госпитализирована с ожогами. Еще два ребенка и приемный отец не пострадали.
Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано завтра отменить развлекательные передачи и мероприятия. Будут приспущены государственные флаги и отменены увеселительные мероприятия, сообщили в администрации Омской области.
Кроме того, Бурков поручил досконально разобраться в обстоятельствах трагедии и начать разъяснительные работы по поводу опасности заправки баллонов на нелегальных газонаполнительных станций и пунктах.
Напомним, трагедия в селе Седельниково, расположенном в 290 км от Омска, произошла сегодня днем. В результате взрыва газового баллона и пожара в двухэтажном жилом доме погибли пятеро детей, которые жили благополучной семье. Их приемная мать госпитализирована с ожогами. Еще два ребенка и приемный отец не пострадали.
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