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    Жертвами пожара в Омской области стали пятеро приемных детей. Омская область, дети и подростки, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖертвами пожара в Омской области стали пятеро приемных детей

    Жертвами пожара в Омской области стали пятеро приемных детей

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    • Фото: МЧС Омск / vk.com
    Жертвами пожара в Омской области стали пятеро приемных детей

    Жертвами пожара в Омской области стали пятеро приемных детей

    Жертвами пожара в Омской области стали пятеро приемных детей
    • Фото: МЧС Омск / vk.com

      • При пожаре в селе Седельниково Омской области погибли дети из приемной семьи.

      Трагедия произошла сегодня днем в двухэтажном деревянном частном доме. Там жила семья, в которой воспитывались семеро приемных детей.

      В результате погибли сестры 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет. Их приемная мать попала в больницу. Ее муж и двое других детей не пострадали.

      По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара стал хлопок газовоздушной смеси. Как сообщили в управлении СК по Омской области, семья была благополучной.

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