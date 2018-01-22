Жертвами пожара в Омской области стали пятеро приемных детей

При пожаре в селе Седельниково Омской области погибли дети из приемной семьи.
Трагедия произошла сегодня днем в двухэтажном деревянном частном доме. Там жила семья, в которой воспитывались семеро приемных детей.
В результате погибли сестры 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет. Их приемная мать попала в больницу. Ее муж и двое других детей не пострадали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара стал хлопок газовоздушной смеси. Как сообщили в управлении СК по Омской области, семья была благополучной.
В результате погибли сестры 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет. Их приемная мать попала в больницу. Ее муж и двое других детей не пострадали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара стал хлопок газовоздушной смеси. Как сообщили в управлении СК по Омской области, семья была благополучной.
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