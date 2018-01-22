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    Назарбаев рассказал Путину о своей встрече с Трампом. Назарбаев, Путин, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазарбаев рассказал Путину о своей встрече с Трампом

    Назарбаев рассказал Путину о своей встрече с Трампом

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    Назарбаев рассказал Путину о своей встрече с Трампом

    Назарбаев рассказал Путину о своей встрече с Трампом

      Сегодня Нурсултан Назарбаев проинформировал Владимира Путина об итогах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом.

      Как отметили в Кремле, телефонный разговор состоялся по инициативе президента Казахстана. Помимо визита Назарбаева в США, лидеры обсудили широкий круг тем — это ситуация в Сирии, в Афганистане, на Украине, на Корейском полуострове, а также двусторонние отношения.

      16–18 января посетил с официальным визитом США, где встретился с президентом Дональдом Трампом, представителями американских деловых кругов, а также провел заседание Совбеза ООН. В понедельник на совещании лидер Казахстана отметил, что «визит прошел успешно» и были достигнуты «конкретные договоренности по конкретным вопросам».

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