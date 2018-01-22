Назарбаев рассказал Путину о своей встрече с Трампом

Сегодня Нурсултан Назарбаев проинформировал Владимира Путина об итогах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом.
Как отметили в Кремле, телефонный разговор состоялся по инициативе президента Казахстана. Помимо визита Назарбаева в США, лидеры обсудили широкий круг тем — это ситуация в Сирии, в Афганистане, на Украине, на Корейском полуострове, а также двусторонние отношения.
16–18 января посетил с официальным визитом США, где встретился с президентом Дональдом Трампом, представителями американских деловых кругов, а также провел заседание Совбеза ООН. В понедельник на совещании лидер Казахстана отметил, что «визит прошел успешно» и были достигнуты «конкретные договоренности по конкретным вопросам».
16–18 января посетил с официальным визитом США, где встретился с президентом Дональдом Трампом, представителями американских деловых кругов, а также провел заседание Совбеза ООН. В понедельник на совещании лидер Казахстана отметил, что «визит прошел успешно» и были достигнуты «конкретные договоренности по конкретным вопросам».
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