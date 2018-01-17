Трамп встретился с президентом Казахстана в Белом доме

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Вашингтоне пригласил Дональда Трампа совершить ответный визит Казахстан.
Сообщение пресс-службы Белого дома: «Президент Дональд Трамп принял сегодня в Белом доме президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чтобы обсудить усиление стратегического партнерства между США и Казахстаном. Президент Назарбаев поблагодарил президента Трампа за гостеприимство и пригласил президента Трампа посетить Казахстан в будущем».
В ходе совместной пресс-конференции лидеров двух стран президент Назарбаев заявил, что Казахстан обеспокоен резким ухудшением отношений между Россией и США, которые, по его мнению, «ушли на ноль», передает ТАСС.
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана: «Проблему Северной Кореи могут решать только совместно США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль, между Соединенными Штатами и Россией».
А пресс-служба Назарбаева сообщила о подписании более 20 соглашений на сумму более 7 миллиардов долларов, цитирует РИА Новости.
Сообщение пресс-службы президента Казахстана: «В рамках официального визита главы государства было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка 7 миллиардов долларов».
В ходе совместной пресс-конференции лидеров двух стран президент Назарбаев заявил, что Казахстан обеспокоен резким ухудшением отношений между Россией и США, которые, по его мнению, «ушли на ноль», передает ТАСС.
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана: «Проблему Северной Кореи могут решать только совместно США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль, между Соединенными Штатами и Россией».
А пресс-служба Назарбаева сообщила о подписании более 20 соглашений на сумму более 7 миллиардов долларов, цитирует РИА Новости.
Сообщение пресс-службы президента Казахстана: «В рамках официального визита главы государства было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка 7 миллиардов долларов».
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