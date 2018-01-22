Пассажирки рейса из Мексики в Москву подрались из-за места у иллюминатора

Российские туристы, застрявшие в Мексике
из-за скандала на борту, наконец вернулись домой. Рейс из Канкуна задержали на несколько часов. В инциденте участвовали две подруги, которые поссорились во время посадки. Они устроили настоящий переполох. Экипаж и остальные пассажиры пытались их утихомирить, но это было не просто.
В итоге одну из скандалисток полицейские сняли с рейса. Вторая отказалась лететь без нее и самостоятельно спустилась по трапу.
Вместе с ними покинула самолет и беременная женщина с ребенком и супругом. Они, как говорят очевидцы, не при чем, просто попали под горячую руку скандалисток из бизнес-класса. Пассажирка в положении попросила дебоширок успокоиться и оказалась втянута в разбирательство. Заступались за нее стюардессы, туристы и муж. В итоге едва разняли.
Евгений, очевидец: «Беременная женщина сделала россиянке замечание по поводу нецензурных выражений, ударила ее потом. За женщину заступился ее муж. В итоге произошел конфликт, драка».
По свидетельствам очевидцев, одна из скандалисток зашла в самолет без посадочного билета и настойчиво потребовала посадить ее у иллюминатора. Однако на этом месте уже успела разместить свои вещи ее оппонентка, которая уступить отказалась. В итоге все пассажиры были вынуждены ждать вылета более четырех часов.
Алена, очевидец: «Полиция Канкуна приехала не сразу, минут через 40. Потом мы ждали, пока девушек выведут из самолета, а затем продолжили свой путь».
Участников конфликта попросили задержаться в Мексике, остальные туристы продолжили свой путь. Экипаж самолета доложил об инциденте в головной офис авиакомпании. Не исключено, что виновницам скандала придется оплачивать траты, понесенные в результате такой длительной задержки борта, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.
Вместе с ними покинула самолет и беременная женщина с ребенком и супругом. Они, как говорят очевидцы, не при чем, просто попали под горячую руку скандалисток из бизнес-класса. Пассажирка в положении попросила дебоширок успокоиться и оказалась втянута в разбирательство. Заступались за нее стюардессы, туристы и муж. В итоге едва разняли.
Евгений, очевидец: «Беременная женщина сделала россиянке замечание по поводу нецензурных выражений, ударила ее потом. За женщину заступился ее муж. В итоге произошел конфликт, драка».
По свидетельствам очевидцев, одна из скандалисток зашла в самолет без посадочного билета и настойчиво потребовала посадить ее у иллюминатора. Однако на этом месте уже успела разместить свои вещи ее оппонентка, которая уступить отказалась. В итоге все пассажиры были вынуждены ждать вылета более четырех часов.
Алена, очевидец: «Полиция Канкуна приехала не сразу, минут через 40. Потом мы ждали, пока девушек выведут из самолета, а затем продолжили свой путь».
Участников конфликта попросили задержаться в Мексике, остальные туристы продолжили свой путь. Экипаж самолета доложил об инциденте в головной офис авиакомпании. Не исключено, что виновницам скандала придется оплачивать траты, понесенные в результате такой длительной задержки борта, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.
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