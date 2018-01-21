Рейс из Мексики в Москву задержали на 4 часа из-за авиадебоширки

Вылет рейса FV5882 авиакомпании «Россия» из Канкуна (Мексика) во Внуково был задержан в субботу на 4 часа
из-за задержек с регистрацией и авиадебошира на борту.
По данным онлайн-табло Внуково, в Москве рейс ожидается в 09:40 утра 21 января вместо 05:40 мск 21 января. Как сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании «Россия», «задержка рейса связана с длительным оформлением документации миграционными службами Мексики, а также с действиями деструктивного пассажира бизнес-класса».
Представитель авиакомпании пояснил, что одна из пассажирок вела себя агрессивно по отношению к другим пассажирам бизнес-класса. На борт была вызвана полиция, пассажирку и ее багаж сняли с рейса. Самолет вылетел в 22:30 мск.
На этой неделе аналогичный рейс авиакомпании был задержан в связи с требованием мексиканской службы эмиграционного контроля о депортации четырех граждан Армении, из-за чего аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. В МИД Армении заявили, что случившееся не было связано с гражданами этой страны.
Представитель авиакомпании пояснил, что одна из пассажирок вела себя агрессивно по отношению к другим пассажирам бизнес-класса. На борт была вызвана полиция, пассажирку и ее багаж сняли с рейса. Самолет вылетел в 22:30 мск.
На этой неделе аналогичный рейс авиакомпании был задержан в связи с требованием мексиканской службы эмиграционного контроля о депортации четырех граждан Армении, из-за чего аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. В МИД Армении заявили, что случившееся не было связано с гражданами этой страны.
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