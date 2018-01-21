Названа причина массовой гибели американских порноактрис

Американская порноактриса Джинджер Бэнкс назвала причину гибели пяти своих коллег, которые одна за другой ушли из жизни за последние несколько месяцев.
Несмотря на то, что причины смерти девушек были разными, причина трагедий одна — это нетерпимое отношение общества к порноактрисами, заявила Джинджер Бэкнс в интервью изданию HollywoodLife.
Джинджер Бэкнс, порноактриса: «То, как общество к нам относится, очень нас угнетает. Очень тяжело чувствовать себя изгоями, гражданами второго сорта. Я страдаю от депрессии из-за того, как люди относятся к моей работе».
По мнению Бэнкс, для сотрудников, занятых в сфере порнобизнеса, необходимо создавать комфортную общественную среду, чтобы они не чувстовали себя «носителями грязных тайн».
Напомним, что в течение последних трех месяцев стало известно о смерти четырех американских порноактрис — 35-летней Шайлы Стайлз, 23-летней Август Эймс (покончила с собой после травли за отказ сниматься с гомосексуалистом), 31-летней Юри Лув и 20-летней Оливии Нова (сепсис мочевыделительных путей). А накануне погибла пятая работница секс-индустрии — Оливия Вольтер. Причиной ее смерти стало сочетание таблеток и алкоголя.
Джинджер Бэкнс, порноактриса: «То, как общество к нам относится, очень нас угнетает. Очень тяжело чувствовать себя изгоями, гражданами второго сорта. Я страдаю от депрессии из-за того, как люди относятся к моей работе».
По мнению Бэнкс, для сотрудников, занятых в сфере порнобизнеса, необходимо создавать комфортную общественную среду, чтобы они не чувстовали себя «носителями грязных тайн».
Напомним, что в течение последних трех месяцев стало известно о смерти четырех американских порноактрис — 35-летней Шайлы Стайлз, 23-летней Август Эймс (покончила с собой после травли за отказ сниматься с гомосексуалистом), 31-летней Юри Лув и 20-летней Оливии Нова (сепсис мочевыделительных путей). А накануне погибла пятая работница секс-индустрии — Оливия Вольтер. Причиной ее смерти стало сочетание таблеток и алкоголя.
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