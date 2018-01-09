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    Полиция выясняет причины смерти 20-летней порнозвезды в Лас-Вегасе

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    • Фото: olivianova_official / instagram.com
    Полиция выясняет причины смерти <nobr>20-летней</nobr> порнозвезды в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

    Полиция выясняет причины смерти 20-летней порнозвезды в Лас-Вегасе

    Полиция выясняет причины смерти <nobr>20-летней</nobr> порнозвезды в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>
  • Фото: olivianova_official / instagram.com

    • 20-летняя порноактриса Оливия Нова была найдена мертвой в своем доме.

    О смерти Оливии Новы газете Mirror сообщили в модельном агентстве LA Direct Models.

    Из сообщения LA Direct Models: «Оливия работала у нас недолго, но мы запомним ее как прекрасную девушку, веселую и отзывчивую».

    Причины смерти Новы до сих пор неизвестны.

    Нова с 12 лет работала моделью и попала в порноиндустрию только в 2017 году. В августе в интервью британской газете она рассказала, что в ближайшее время планирует окончить образование и принять участие в некоем крупном некоммерческом проекте.

    Нова стала одной из четырех известных порноактрис, которые ушли из жизни в последние три месяца. Ранее стало известно о смерти 35-летней Шайлы Стайлз, 23-летней Август Эймс, которая покончила с собой после травли за отказ сниматься с гомосексуалистом, и 31-летней Юри Лув.

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