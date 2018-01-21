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    Всемирный день снега москвичи встретили в сугробах. горные лыжи, лыжный спорт, Москва, погода, снег, Сочи, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВсемирный день снега москвичи встретили в сугробах

    Всемирный день снега москвичи встретили в сугробах

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    Всемирный день снега москвичи встретили в сугробах

    Всемирный день снега москвичи встретили в сугробах

      Сегодня в 40 странах, включая Россию, отмечается необычный праздник. Чтобы отметить его, достаточно просто выйти на улицу и покататься на лыжах, санках, встать на коньки, сноуборд или же слепить снеговика.

      Речь идет о Всемирном дне снега, который придумала Международная лыжная федерация, чтобы приобщить людей, особенно детей, к зимним видам спорта. Москвичам подарок к этому празднику преподнесла сама погода. На город обрушился сильнейший снегопад. В войне с сугробами задействовали 10 тысяч единиц коммунальной техники. Такая же ситуация еще в 13 российских регионах.

      В Сочи пришлось подниматься в горы, чтобы отметить Всемирный день снега. На курортах Красной Поляны для юных спортсменов устроили соревнования. Те, кто помладше, могли посетить ледяную крепость, поучаствовать викторинах и конкурсах, покататься с горок или побегать по сугробам наперегонки.

      Развлекательные мероприятия прошли и на предпоследней станции курорта «Роза Хутор». На высоте больше тысячи метров над уровнем моря взрослые состязались в скорости на лыжах и сноубордах.

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