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    В Москве за сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков

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    В Москве за сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков

    В Москве за сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков

    За минувшие сутки в Москве выпала почти пятая часть месячной нормы осадков.

    По данным синоптиков, в январе средняя сумма осадков в столице составляет 42 мм. К 06:00 мск в воскресенье в столице выпало 8 мм снега, что составляет около 20% месячной нормы.

    По прогнозам метеорологов, днем в воскресенье в Москве будет от минус 4 до минус 6 градусов. В Подмосковье ожидается от минус 4 до минус 9. Ветер днем будет переменных направлений 2–7 м/с, ночью — юго-восточный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление — около 744 мм ртутного столба.

    В ночь на понедельник температура опустится до минус 7–9 градусов, передает ТАСС.

    Добавим, что 21 января по инициативе Международной лыжной федерации (FIS) более чем в 40 странах отмечается Всемирный день снега. Цель праздника — приобщение к зимним видам спорта. В России в этот день сильные снегопады пройдут сразу в 13 регионах и на побережье Магаданской области.

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