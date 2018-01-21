В Москве за сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков

За минувшие сутки в Москве выпала почти пятая часть месячной нормы осадков.
По данным синоптиков, в январе средняя сумма осадков в столице составляет 42 мм. К 06:00 мск в воскресенье в столице выпало 8 мм снега, что составляет около 20% месячной нормы.
По прогнозам метеорологов, днем в воскресенье в Москве будет от минус 4 до минус 6 градусов. В Подмосковье ожидается от минус 4 до минус 9. Ветер днем будет переменных направлений 2–7 м/с, ночью — юго-восточный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление — около 744 мм ртутного столба.
В ночь на понедельник температура опустится до минус 7–9 градусов, передает ТАСС.
Добавим, что 21 января по инициативе Международной лыжной федерации (FIS) более чем в 40 странах отмечается Всемирный день снега. Цель праздника — приобщение к зимним видам спорта. В России в этот день сильные снегопады пройдут сразу в 13 регионах и на побережье Магаданской области.
По прогнозам метеорологов, днем в воскресенье в Москве будет от минус 4 до минус 6 градусов. В Подмосковье ожидается от минус 4 до минус 9. Ветер днем будет переменных направлений 2–7 м/с, ночью — юго-восточный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление — около 744 мм ртутного столба.
В ночь на понедельник температура опустится до минус 7–9 градусов, передает ТАСС.
Добавим, что 21 января по инициативе Международной лыжной федерации (FIS) более чем в 40 странах отмечается Всемирный день снега. Цель праздника — приобщение к зимним видам спорта. В России в этот день сильные снегопады пройдут сразу в 13 регионах и на побережье Магаданской области.
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