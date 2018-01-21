«Иллюзий не было»: экс-посол РФ в США оценил отношения Москвы и Вашингтона

США намерены потратить 700 миллиардов на оборону от угроз, которых, по версии Пентагона, за год правления Трампа меньше не стало. Самого Трампа на полном серьезе хотят доспросить. Его помощники добровольно и по повестке ходят рассказывать, что делали или не делали с русскими. Facebook и Twitter шерстят все посты, которые могли
как-то повлиять на появление Трампа.
Весь мир за год охватывает вирус — искать у себя русское вмешательство, как не нашел — аутсайдер. Вспоминать не хочется, но это продолжается. И вдруг группа из 65 конгрессменов США призывает комитет по разведке опубликовать секретный документ, касающийся надзора за деятельностью иностранных разведок в Америке. Что за документ — никто не понимает, что в нем — непонятно, но конгрессмены уверяют, что это станет бомбой и подорвет всю американскую демократию.
Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова поговорила с тем, кого американская разведка считает самым страшным человеком на планете, потому что у него якобы есть ключ ко всем загадкам избрания Трампа, поэтому за ним гоняется вся американская пресса с одним-единственным вопросом: вы шпион? Речь идет о сенаторе от Мордовии Сергее Ивановиче Кисляке, он же — посол в Америке времен избрания Трампа.
Сергей Кисляк: «Ну, вы знаете, пока еще не то чтобы гоняются, но когда встречают, то подходят. Даже работники CNN приезжала за мной в Мордовию. Но вообще все это смешно, конечно, потому что 5 месяцев прошло, как я уехал, а все это продолжается».
Ирада Зейналова: «Как они к вам так прониклись. Когда они арестовывают нашу недвижимость, они говорят: это потому что Кисляк там осуществлял свои страшные шпионские операции».
Сергей Кисляк: «Это не о Кисляке, это о России. Просто в это время я представлял Россию, а поэтому все фокусировалось на мне».
Ирада Зейналова: «Почему Россия?»
Сергей Кисляк: «Потому что очень легко возрождать стереотипы холодной войны, их не надо создавать заново. Более того, один знакомый американец мне объяснял: даже во времена холодной войны вы, Советский Союз, для нас были Russia, и сегодня вы для нас Russia».
Ирада Зейналова: «Почему они схватились за нас? Почему не Китай?
Сергей Кисляк: „Есть фактор объективный, который отличает российско-американские отношения от китайско-американских, — фактор экономический. Наша торговля с американцами в самые лучшие времена, это, по-моему, был 2011 год, составляла плюс-минус 40 миллиардов долларов в год. С Китаем ситуация совершенно другая: 576 миллиардов в прошлом году“».
Ирада Зейналова: «Когда избрали Трампа, я помню, как депутаты Госдумы пили шампанское, обещали праздновать и тому подобное. У вас были иллюзии год назад?»
Сергей Кисляк: «Абсолютно никаких. Никаких иллюзий у нас не было, потому что мы очень хорошо понимали главное: США — это большой политический корабль, разворачивать который очень трудно. У США сложились собственные представления о собственном месте в мире, это место доминирующей силы, вне зависимости от того, какие президенты приходят, от какой партии. Они могут расходиться по многим внутриполитическим вопросам, но по внешним, по сути, они продолжают с теми или иными нюансами одну и ту же линию».
Ирада Зейналова: «Вы встречались с Трампом?»
Сергей Кисляк: «Да».
Ирада Зейналова: «Какой он человек?»
Сергей Кисляк: «Знаете, в общении этот человек всегда подчеркнуто доброжелательный, разговаривающий доброжелательно и уважительно. Но у меня не было возможности с ним работать по серьезным проблемам, стоящим в российско-американских отношениях».
Ирада Зейналова: «Что должны сделать Путин и Трамп, чтобы переломить эту ситуацию?»
Сергей Кисляк: «Наш президент всегда открыт к совместной работе. И здесь если что-то делать, то надо не нам, а американцам. В конечном счете, с их стороны сделано все, чтобы напряженность в наших отношениях была как она есть».
Ирада Зейналова: «То есть получается, задача непростая: чтобы у нас были нормальные отношения с американцами, американцы должны выстроить нормальные отношения с другими американцами?»
Сергей Кисляк: «Да, я вам скажу, что вы сформулировали достаточно точно. Для того, чтобы у нас были нормальные отношения с американцами, очень важно, чтобы они вернулись к состоянию нормальности в своей собственной политической жизни и нормальному пониманию, что отношения с Россией и взаимодействие с ней отвечают не только нашим, но еще больше и их интересам».
Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова поговорила с тем, кого американская разведка считает самым страшным человеком на планете, потому что у него якобы есть ключ ко всем загадкам избрания Трампа, поэтому за ним гоняется вся американская пресса с одним-единственным вопросом: вы шпион? Речь идет о сенаторе от Мордовии Сергее Ивановиче Кисляке, он же — посол в Америке времен избрания Трампа.
Сергей Кисляк: «Ну, вы знаете, пока еще не то чтобы гоняются, но когда встречают, то подходят. Даже работники CNN приезжала за мной в Мордовию. Но вообще все это смешно, конечно, потому что 5 месяцев прошло, как я уехал, а все это продолжается».
Ирада Зейналова: «Как они к вам так прониклись. Когда они арестовывают нашу недвижимость, они говорят: это потому что Кисляк там осуществлял свои страшные шпионские операции».
Сергей Кисляк: «Это не о Кисляке, это о России. Просто в это время я представлял Россию, а поэтому все фокусировалось на мне».
Ирада Зейналова: «Почему Россия?»
Сергей Кисляк: «Потому что очень легко возрождать стереотипы холодной войны, их не надо создавать заново. Более того, один знакомый американец мне объяснял: даже во времена холодной войны вы, Советский Союз, для нас были Russia, и сегодня вы для нас Russia».
Ирада Зейналова: «Почему они схватились за нас? Почему не Китай?
Сергей Кисляк: „Есть фактор объективный, который отличает российско-американские отношения от китайско-американских, — фактор экономический. Наша торговля с американцами в самые лучшие времена, это, по-моему, был 2011 год, составляла плюс-минус 40 миллиардов долларов в год. С Китаем ситуация совершенно другая: 576 миллиардов в прошлом году“».
Ирада Зейналова: «Когда избрали Трампа, я помню, как депутаты Госдумы пили шампанское, обещали праздновать и тому подобное. У вас были иллюзии год назад?»
Сергей Кисляк: «Абсолютно никаких. Никаких иллюзий у нас не было, потому что мы очень хорошо понимали главное: США — это большой политический корабль, разворачивать который очень трудно. У США сложились собственные представления о собственном месте в мире, это место доминирующей силы, вне зависимости от того, какие президенты приходят, от какой партии. Они могут расходиться по многим внутриполитическим вопросам, но по внешним, по сути, они продолжают с теми или иными нюансами одну и ту же линию».
Ирада Зейналова: «Вы встречались с Трампом?»
Сергей Кисляк: «Да».
Ирада Зейналова: «Какой он человек?»
Сергей Кисляк: «Знаете, в общении этот человек всегда подчеркнуто доброжелательный, разговаривающий доброжелательно и уважительно. Но у меня не было возможности с ним работать по серьезным проблемам, стоящим в российско-американских отношениях».
Ирада Зейналова: «Что должны сделать Путин и Трамп, чтобы переломить эту ситуацию?»
Сергей Кисляк: «Наш президент всегда открыт к совместной работе. И здесь если что-то делать, то надо не нам, а американцам. В конечном счете, с их стороны сделано все, чтобы напряженность в наших отношениях была как она есть».
Ирада Зейналова: «То есть получается, задача непростая: чтобы у нас были нормальные отношения с американцами, американцы должны выстроить нормальные отношения с другими американцами?»
Сергей Кисляк: «Да, я вам скажу, что вы сформулировали достаточно точно. Для того, чтобы у нас были нормальные отношения с американцами, очень важно, чтобы они вернулись к состоянию нормальности в своей собственной политической жизни и нормальному пониманию, что отношения с Россией и взаимодействие с ней отвечают не только нашим, но еще больше и их интересам».
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