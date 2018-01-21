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    Постояльцев горящего пражского отеля пожарные снимали с карнизов: видео. пожары, смерть, Чехия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПостояльцев горящего пражского отеля пожарные снимали с карнизов: видео

    Постояльцев горящего пражского отеля пожарные снимали с карнизов: видео

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    Постояльцев горящего пражского отеля пожарные снимали с карнизов: видео

    Постояльцев горящего пражского отеля пожарные снимали с карнизов: видео

    Постояльцев горящего пражского отеля пожарные снимали с карнизов: видео

      Российские дипломаты ищут соотечественников среди постояльцев пражского отеля Eurostars David, где накануне поздним вечером вспыхнул пожар.

      По уточненным данным, погибли 2 человека, 9 пострадали, в том числе двое пожарных. Состояние 5 раненых врачи оценивают как тяжелое.

      Когда расположенное в центре чешской столицы здание загорелось, в помещениях находились около 50 туристов. Почти все надышались дымом. Некоторые иностранцы, спасаясь от огня, вылезали из окон. С карнизов старинного здания их снимали спасатели.

      Сейчас огонь полностью потушен. Всех обитателей Eurostars David разместили в соседней гостинице этой же сети.

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