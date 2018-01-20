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    Мощный пожар произошел в отеле в центре Праги: десятки пострадавших

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    • Фото: @HasiciPraha /twitter.com
    Мощный пожар произошел в отеле в центре Праги: десятки пострадавших

    Мощный пожар произошел в отеле в центре Праги: десятки пострадавших

    Мощный пожар произошел в отеле в центре Праги: десятки пострадавших
  • Фото: @HasiciPraha /twitter.com

    • В историческом центре Праги вечером в субботу возник пожар в четырехзвездночной гостинице Eurostars David. Сообщается о двух погибших и примерно 40 раненых.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на городскую службу пожарной охраны, пожару присвоена третья категория. На месте работают представители всех городских пожарных отделений, а также добровольцы.

    Из сообщения службы пожарной охраны: «Проходит эвакуация гостей гостиницы, она еще не закончена. Имеются данные о двух погибших и примерно 40 раненых, среди которых и двое наших коллег».

    Медицинская спасательная служба также сообщает о 40 пострадавших.

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