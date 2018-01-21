«Мы не можем принять ваш звонок»: автоответчик в Белом доме критикует демократов

Белый дом перестал принимать обращения граждан. Американцы не могут туда дозвониться и вынуждены слушать автоответчик.
По информации ТАСС, служба Белого дома по связям с общественностью перестала обрабатывать телефонные звонки американцев, люди слышат запись автоответчика. Голос в трубке сообщает о приостановке работы федерального правительства США и возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на конгрессменов-демократов.
Из текста аудиосообщения Белого дома: «К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в Конгрессе держат в заложниках финансирование правительства, включая финансирование наших военнослужащих и других приоритетов национальной безопасности».
«Из-за этой обструкции правительство приостановило работу. Мы ждем вашего звонка, как только правительство восстановит работу», — отмечает автоответчик. Оставить обращение к президенту США предлагается при помощи специальной формы на сайте.
Сенат в пятницу отказался довести до конца работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. По этой причине они не могут выполнять свои функции с полуночи 20 января (8:00 по Москве), многие сотрудники отправлены в неоплачиваемый отпуск. Однако министерства и структуры, занимающиеся вопросами обеспечения национальной безопасности, в том числе внешнеполитической деятельности, в подобных ситуациях продолжают работу, как того требует американское законодательство.
Из текста аудиосообщения Белого дома: «К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в Конгрессе держат в заложниках финансирование правительства, включая финансирование наших военнослужащих и других приоритетов национальной безопасности».
«Из-за этой обструкции правительство приостановило работу. Мы ждем вашего звонка, как только правительство восстановит работу», — отмечает автоответчик. Оставить обращение к президенту США предлагается при помощи специальной формы на сайте.
Сенат в пятницу отказался довести до конца работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. По этой причине они не могут выполнять свои функции с полуночи 20 января (8:00 по Москве), многие сотрудники отправлены в неоплачиваемый отпуск. Однако министерства и структуры, занимающиеся вопросами обеспечения национальной безопасности, в том числе внешнеполитической деятельности, в подобных ситуациях продолжают работу, как того требует американское законодательство.
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