Появилось видео испытаний летающего сегвея

В Сети разработчики французской компании Zapata опубликовали видео, на котором они тестируют прототип летающего сегвея Ezfly. Испытания аппарата прошли в американском штате Техас.
Сегвей Ezfly был создан на основе реактивного ховерборда. Испытания прошли еще октябре минувшего года, но запись тестов представили только сейчас.
На опубликованных кадрах запечатлено, как несколько мужчин по очереди испытывают аппарат. Они взлетали на Ezfly над озером и пересекали его на довольно большой скорости. Все участники тестов были одеты в защитные костюмы.
По данным СМИ, максимальная высота, на которую может подняться сегвей, достигает трех километров. При этом он способен летать со скоростью до 150 км/ч.
В ноябре прошлого года британский инженер Ричард Браунинг в разработанном им летающем костюме установил рекорд скорости. С третьей попытки он развил скорость 51,53 км/ч.
На опубликованных кадрах запечатлено, как несколько мужчин по очереди испытывают аппарат. Они взлетали на Ezfly над озером и пересекали его на довольно большой скорости. Все участники тестов были одеты в защитные костюмы.
По данным СМИ, максимальная высота, на которую может подняться сегвей, достигает трех километров. При этом он способен летать со скоростью до 150 км/ч.
В ноябре прошлого года британский инженер Ричард Браунинг в разработанном им летающем костюме установил рекорд скорости. С третьей попытки он развил скорость 51,53 км/ч.
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