Британец в летающем костюме установил рекорд скорости: видео

Инженер и предприниматель из Великобритании Ричард Браунинг установил мировой рекорд скорости в летающем костюме. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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Браунинг разработал летающий костюм сам. В нем он с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час, после чего упал в воду.



В общей сложности Браунинг пролетел более 100 метров. Этого оказалось достаточно для фиксации результата.







Костюм инженера представляет собой экзоскелет, оснащенный шестью компактными газовыми реактивными двигателями с тягой 22 килограмма-силы. Показатели их работы отображаются в специальных очках.