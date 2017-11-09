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Брифинг Марии Захаровой

    Британец в летающем костюме установил рекорд скорости: видео

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    • Фото: Guinness World Records / youtube.com
    Британец в летающем костюме установил рекорд скорости: видео

    Британец в летающем костюме установил рекорд скорости: видео

    Британец в летающем костюме установил рекорд скорости: видео
  • Фото: Guinness World Records / youtube.com

    • Инженер и предприниматель из Великобритании Ричард Браунинг установил мировой рекорд скорости в летающем костюме. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

    Браунинг разработал летающий костюм сам. В нем он с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час, после чего упал в воду.

    В общей сложности Браунинг пролетел более 100 метров. Этого оказалось достаточно для фиксации результата.



    Костюм инженера представляет собой экзоскелет, оснащенный шестью компактными газовыми реактивными двигателями с тягой 22 килограмма-силы. Показатели их работы отображаются в специальных очках.

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