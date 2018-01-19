Найденный в питерском подвале крокодил оказался «хранителем» самодельных бомб

Больше 20 самодельных бомб, снаряды, мины и один нильский крокодил — так выглядит краткий перечень изъятого сегодня во время обыска в Петербурге. Полицейские и сотрудники ФСБ нагрянули в дом учредителя
военно-патриотических акций в рамках расследования дела о незаконном хранении оружия. Но в итоге нашли нечто поопаснее — в подвале оперативников ждала двухметровая рептилия.
Как сообщает корреспондент НТВ Николай Булкин, до недавнего времени считалось, что среда обитания нильского крокодила — это африканские водоемы. Теперь оказалось, что это еще и пригороды Петербурга, а точнее, подвалы офисных зданий.
Фото уж точно на долгую память: это то, что успели сделать полицейские, придя по адресу с проверкой якобы незаконного хранения оружия. Нильскому крокодилу по зубам такие млекопитающие, как гиппопотам и носорог, чего уж говорить об оперативниках. Догадываясь об этом и держась за табельное оружие, осмотр помещения закончили. Двухметровый крокодил был без оружия, а значит, это не по части оружейного отдела МВД, сигнал не без иронии передали коллегам из прокуратуры.
Как оказалось, питомец, конечно, не ручной, но уже 10 лет живет здесь, в хороших условиях, питается куриным мясом, рыбой, мышами. Убедиться в этом приглашают комиссию. И тут — к удивлению всех иных арендаторов здания — никаких нарушений закона по содержанию экзотических животных не обнаружилось. Получается, жил 10 лет в подвале африканский хищник и дальше будет жить. Тем более это же юг города, не стоит удивляться, когда твой сосед — крокодил.
Фото уж точно на долгую память: это то, что успели сделать полицейские, придя по адресу с проверкой якобы незаконного хранения оружия. Нильскому крокодилу по зубам такие млекопитающие, как гиппопотам и носорог, чего уж говорить об оперативниках. Догадываясь об этом и держась за табельное оружие, осмотр помещения закончили. Двухметровый крокодил был без оружия, а значит, это не по части оружейного отдела МВД, сигнал не без иронии передали коллегам из прокуратуры.
Как оказалось, питомец, конечно, не ручной, но уже 10 лет живет здесь, в хороших условиях, питается куриным мясом, рыбой, мышами. Убедиться в этом приглашают комиссию. И тут — к удивлению всех иных арендаторов здания — никаких нарушений закона по содержанию экзотических животных не обнаружилось. Получается, жил 10 лет в подвале африканский хищник и дальше будет жить. Тем более это же юг города, не стоит удивляться, когда твой сосед — крокодил.
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