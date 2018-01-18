Крокодила заметили в подвале дома в Петербурге

Взрослого нильского крокодила заметили сегодня в подвале дома на юге
Санкт-Петербурга.
Молодой человек, обнаруживший грозную рептилию, сделал несколько снимков на камеру мобильного телефона, после чего покинул подвал. Фотографии оказались в распоряжении «Фонтанки».
Пока нет точной информации о том, в каком именно доме «проживает» крокодил.
Нильский крокодил обитает в Африке. Он является вторым по величине после гребнистого крокодила. Длина тела рептилии зачастую превышает пять метров. Сила укуса челюсти, снабженной 68 зубами, превышает две тонны. Средняя продолжительность жизни — 45 лет.
Пока нет точной информации о том, в каком именно доме «проживает» крокодил.
Нильский крокодил обитает в Африке. Он является вторым по величине после гребнистого крокодила. Длина тела рептилии зачастую превышает пять метров. Сила укуса челюсти, снабженной 68 зубами, превышает две тонны. Средняя продолжительность жизни — 45 лет.
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