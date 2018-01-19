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    Героический «Рубеж»: создатели фильма рассказали о заложенных в картине идеях. Великая Отечественная война, история, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГероический «Рубеж»: создатели фильма рассказали о заложенных в картине идеях

    Героический «Рубеж»: создатели фильма рассказали о заложенных в картине идеях

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    Героический «Рубеж»: создатели фильма рассказали о заложенных в картине идеях

    Героический «Рубеж»: создатели фильма рассказали о заложенных в картине идеях

    Героический «Рубеж»: создатели фильма рассказали о заложенных в картине идеях

      Из мирного Санкт-Петербурга — в военный Ленинград. Герой фильма «Рубеж» неожиданно переносится из наших дней в 1941 год, в битву на Невском пятачке, где счет жизни шел на минуты и секунды.

      В широкий прокат «Рубеж» выйдет 22 февраля. А накануне — в день прорыва блокады Ленинграда — картину показали Владимиру Путину. Фильм посмотрела и корреспондент НТВ Инна Осипова.

      Назад в прошлое, чтобы понять настоящее и самого себя. Герой этого фильма, которого играет актер Павел Прилучный, — обаятельный циник, у которого было все, кроме любви. Но однажды она не просто нечаянно нагрянула, а изменила границы реальности и поставила перед вопросом: «А на что ты готов ради любви?».

      Герой попадает из Санкт-Петербурга в Ленинград — на поле боя, легендарный Невский пятачок. Это маленький плацдарм на берегу Невы, за который в 1941, 1942 и 1943 годах отдали жизни десятки тысяч советских солдат. Отсюда планировали прорыв Ленинградской блокады. По рассказам, средняя продолжительность жизни бойца на Невском пятачке составляла 52 часа.

      О чем фильм? О личном для каждого. О героях, которые не мечтали о подвигах, а еще о любви, о памяти и наших дедах, про которых мы, увы, зачастую мало знаем. Ведь наша страна за прошлый век перенесла слишком много потрясений, и людей раскидало по всему миру.

      Дмитрий Тюрин, режиссер: «Нужно ли нам знать, кто были эти люди до нас, откуда мы, собственно, родом или мы живем нормальной жизнью и без этого знания?»

      Рафаел Минасбекян, продюсер: «Любовь — это уже такая категория, которая не терпит ни фальши, ни цинизма. На протяжении этого фильма для того, чтобы эта любовь осталась в жизни героя, ему будет необходимо пройти непростой путь».

      Кристина Бродская, актриса: «Женщина все-таки не самое последнее звено, которое дает какой-то толчок мужчине».

      Кристина Бродская признается: во время съемок узнала про свою беременность, но решила играть до конца. Она же стала главной героиней клипа, который был снят по мотивам фильма. И это отдельный шедевр. Автор песни Леонид Агутин говорит, что пел о том, что волнует его самого.



      Режиссером клипа стал Энди Морахан. Он снимал для Майкла Джексона, Queen, Пола Маккартни, Aerosmith, Бона Джови, Тины Тёрнер и других звезд.

      Энди Морахан: «Зритель ожидает, что у фильма есть сердце, есть душа. Эта песня наводит на серьезные мысли, поэтому я хотел снять что-то классическое, каноничное, кинематографичное».

      «Как вы его уговорили?» — спрашивали продюсеров фильма. Оказалось, Морахан просто посмотрел «Рубеж».

      «Этот фильм попадает прямо в сердце», — сказал накануне Владимир Путин после просмотра картины вместе с поисковиками и ветеранами, в том числе и теми, кто участвовал в тех самых боях на Невском пятачке. А 22 февраля картину можно будет посмотреть всем зрителям в кинотеатрах страны.

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