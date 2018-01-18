«Попадает прямо в сердце»: Путин оценил фильм «Рубеж»

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку российскому художественному фильму «Рубеж».
Глава государства посмотрел киноленту в здании музея-панорамы «Прорыв» вместе с ветеранами и представителями молодежных общественных объединений.
По словам Путина, способ выразить идею фильма с помощью перемещения героя во времени многократно использовался и в мировой, и в отечественной литературе и кино, но вопрос в том, как это сделано.
Владимир Путин, президент РФ: «На мой взгляд, (в фильме „Рубеж“) сделано это очень талантливо, выразительно, доходчиво. Это прямо попадает туда, куда вы и хотели попасть, прямо в сердце, в душу. И в этом большая ценность работ подобного рода».
Фильм «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина — третья кинокартина после проектов «Ледокол» и «Жизнь впереди», в которую НТВ вошел как сопродюсер. Телевизионная премьера состоится на канале в этом году.
В картине «Рубеж» молодой циничный бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) неожиданно встречает свою любовь, эта встреча влечет за собой поразительные временные и пространственные аномалии. Так, Михаил попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке, туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Чтобы спасти свою возлюбленную и навсегда вернуться в реальность, он вынужден стать участником экзистенциального квеста.
Съемки картины проходили в 2016 году в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
По словам Путина, способ выразить идею фильма с помощью перемещения героя во времени многократно использовался и в мировой, и в отечественной литературе и кино, но вопрос в том, как это сделано.
Владимир Путин, президент РФ: «На мой взгляд, (в фильме „Рубеж“) сделано это очень талантливо, выразительно, доходчиво. Это прямо попадает туда, куда вы и хотели попасть, прямо в сердце, в душу. И в этом большая ценность работ подобного рода».
Фильм «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина — третья кинокартина после проектов «Ледокол» и «Жизнь впереди», в которую НТВ вошел как сопродюсер. Телевизионная премьера состоится на канале в этом году.
В картине «Рубеж» молодой циничный бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) неожиданно встречает свою любовь, эта встреча влечет за собой поразительные временные и пространственные аномалии. Так, Михаил попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке, туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Чтобы спасти свою возлюбленную и навсегда вернуться в реальность, он вынужден стать участником экзистенциального квеста.
Съемки картины проходили в 2016 году в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
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