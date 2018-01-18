Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    «Попадает прямо в сердце»: Путин оценил фильм «Рубеж»

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    «Попадает прямо в сердце»: Путин оценил фильм «Рубеж»

    «Попадает прямо в сердце»: Путин оценил фильм «Рубеж»

    «Попадает прямо в сердце»: Путин оценил фильм «Рубеж»
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Президент России Владимир Путин дал высокую оценку российскому художественному фильму «Рубеж».

    Глава государства посмотрел киноленту в здании музея-панорамы «Прорыв» вместе с ветеранами и представителями молодежных общественных объединений.

    По словам Путина, способ выразить идею фильма с помощью перемещения героя во времени многократно использовался и в мировой, и в отечественной литературе и кино, но вопрос в том, как это сделано.

    Владимир Путин, президент РФ: «На мой взгляд, (в фильме „Рубеж“) сделано это очень талантливо, выразительно, доходчиво. Это прямо попадает туда, куда вы и хотели попасть, прямо в сердце, в душу. И в этом большая ценность работ подобного рода».

    Фильм «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина — третья кинокартина после проектов «Ледокол» и «Жизнь впереди», в которую НТВ вошел как сопродюсер. Телевизионная премьера состоится на канале в этом году.

    смотретьПремьера. Павел Прилучный, Станислав Дужников и Кристина Бродская — в остросюжетной драме «Рубеж»
    Премьера. Павел Прилучный, Станислав Дужников и Кристина Бродская — в остросюжетной драме «Рубеж»
    В картине «Рубеж» молодой циничный бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) неожиданно встречает свою любовь, эта встреча влечет за собой поразительные временные и пространственные аномалии. Так, Михаил попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке, туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Чтобы спасти свою возлюбленную и навсегда вернуться в реальность, он вынужден стать участником экзистенциального квеста.

    Съемки картины проходили в 2016 году в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru