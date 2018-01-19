«На слабо»: крещенские купания превратились в России в самый массовый челлендж

Крещенские купания в эти дни проходят по всей стране. На Крещение по традиции освятили воды морей и океанов. Это сделали священники православных приходов на побережье Ледовитого океана, моря Лаптевых, Японского моря и Персидского залива.
В некоторых городах проведение обряда пришлось отменить из-за сильных морозов. Без купания остались жители Норильска и Магадана. Столбики термометров там опустились до 50 градусов ниже нуля. А в Якутии, где тоже минус 50, желающих окунуться меньше не стало. В очереди к иорданям выстроились самые морозоустойчивые. В Москве для смельчаков установили 59 купелей с раздевалками, где можно погреться и выпить горячего чая. В этом году это оказалось очень кстати. Погода выдалась не самая комфортная — сильный ветер и низкая влажность. Так что купание получилось бодрящим.
«Одним миром мазаны», «никуда не денешься» — слышится в праздничной толпе верующих, обсуждающих температуру в проруби. Люди воцерковленные погружаются, чтобы соприкоснуться с благодатью божьей. Но на Крещение церкви все труднее отделить божественное от мирского. Потому очень важно, как сказал патриарх Кирилл, чтобы Крещение Господне не превращалось в фольклорный праздник.
Однако за последние годы крещенские купания превратились в самый массовый российский челлендж — вызов себе и другим «на слабо». Ведь к благочинной древности обряд этот имеет отношение весьма опосредованное. Купались на Святки, а в ледяные иордани в день Богоявления потянулись лишь в начале 90-х, когда после 70 лет научного атеизма люди вновь начали искать Бога.
Курьезы и статистика происшествий — еще две излюбленные темы крещенских купаний. По первому пункту безусловным победителем стал мэр Ярославля, причем еще до начала праздника, обязавший всех чиновников «идти нырять».
Безопасность сейчас на высоте. Водоемы обходят специальные патрули, возле купелей, как обычно, дежурят медики и спасатели. Неотъемлемыми атрибутами купаний стали теплые раздевалки и горячий чай.
Соприкосновение со святыней или же народный обычай — что такое крещенские купания, каждый в конечном счете решает для себя сам. Решает не столько, чтобы понять, зачем нырять, но, как сказал один священник, чтобы понять, зачем выныривать.
«Одним миром мазаны», «никуда не денешься» — слышится в праздничной толпе верующих, обсуждающих температуру в проруби. Люди воцерковленные погружаются, чтобы соприкоснуться с благодатью божьей. Но на Крещение церкви все труднее отделить божественное от мирского. Потому очень важно, как сказал патриарх Кирилл, чтобы Крещение Господне не превращалось в фольклорный праздник.
Однако за последние годы крещенские купания превратились в самый массовый российский челлендж — вызов себе и другим «на слабо». Ведь к благочинной древности обряд этот имеет отношение весьма опосредованное. Купались на Святки, а в ледяные иордани в день Богоявления потянулись лишь в начале 90-х, когда после 70 лет научного атеизма люди вновь начали искать Бога.
Курьезы и статистика происшествий — еще две излюбленные темы крещенских купаний. По первому пункту безусловным победителем стал мэр Ярославля, причем еще до начала праздника, обязавший всех чиновников «идти нырять».
Безопасность сейчас на высоте. Водоемы обходят специальные патрули, возле купелей, как обычно, дежурят медики и спасатели. Неотъемлемыми атрибутами купаний стали теплые раздевалки и горячий чай.
Соприкосновение со святыней или же народный обычай — что такое крещенские купания, каждый в конечном счете решает для себя сам. Решает не столько, чтобы понять, зачем нырять, но, как сказал один священник, чтобы понять, зачем выныривать.
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