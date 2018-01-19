ЧП в бурятской школе: возбуждены дела о покушении на убийство и о халатности

В уголовном деле о нападении подростка с топором на школу в Бурятии добавилась еще одна статья — халатность, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Светлана Петренко: «Уголовное дело по факту этого происшествия возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 и ст. 105 (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних), а также ст. 293 (Халатность) УК РФ».
Следователи намерены дать правовую оценку действиям (бездействию) работников учебного заведения.
Уголовное дело о нападении на учащихся в бурятской школе, как и предыдущий инцидент в школе в Перми, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что «правоохранительные органы проверяют версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели.
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне „Сосновый бор“» города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал с топором на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, шестеро из них — дети.
Следователи намерены дать правовую оценку действиям (бездействию) работников учебного заведения.
Уголовное дело о нападении на учащихся в бурятской школе, как и предыдущий инцидент в школе в Перми, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что «правоохранительные органы проверяют версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели.
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне „Сосновый бор“» города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал с топором на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, шестеро из них — дети.
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