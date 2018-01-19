Подозреваемый в нападении на школу в Улан-Удэ подросток задержан

Следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения подростка на школу в
Улан-Удэ. По предварительной информации, девятиклассник ранил топором трех учеников 7 класса, после чего поджег учебное помещение. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
СК РФ по региону: «В результате его действий ранения причинены трем ученикам и учителю. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются».
В настоящее время подросток задержан.
СК РФ по региону: «В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе».
Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании школы в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Площадь возгорания составила порядка 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 500 учеников.
В настоящее время подросток задержан.
СК РФ по региону: «В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе».
Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании школы в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Площадь возгорания составила порядка 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 500 учеников.
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