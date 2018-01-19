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    Число жертв урагана в Европе возросло до 10. Германия, Европа, Нидерланды, Швейцария, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло жертв урагана в Европе возросло до 10

    Число жертв урагана в Европе возросло до 10

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    Число жертв урагана в Европе возросло до 10

    Число жертв урагана в Европе возросло до 10

    Число жертв урагана в Европе возросло до 10
    • Фото: Associated Press © 2018, Peter Dejong

      • Число погибших в результате разгула стихии в Западной Европе возросло до 10 человек. В четверг ураган унес жизни шести человек в Германии.

      Большинство погибших стали жертвами ДТП, к которым привела непогода. Двое погибших были пожарными. Они участвовали в ликвидации последствий разгула стихии и были насмерть задавлены упавшими деревьями, передает агентство DPA.

      Еще три человека погибли в Нидерландах. Из-за бури там приостановили работу аэропорта Схипхол. Один человек погиб в Бельгии в результате падения дерева на авто.

      Ранее сообщалось об урагане, обрушившемся в начале года на Швейцарию. В некоторых районах скорость ветра превышала 200 километров в час. Были разрушены кровли домов. Ветер опрокидывал автомобили, валил деревья и даже снес с рельсов движущийся поезд.


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