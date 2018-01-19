Птица несчастья: вредит ли здоровью россиян куриное мясо

Не успели отшуметь новогодние праздники, как Росконтроль огорошил россиян данными об одном из самых популярных продуктов. В отечественной курятине якобы обнаружили целый букет смертельно опасных веществ. Но только мы испугались, как последовала целая серия опровержений. В том числе, из российского парламента.

Так можно ли есть российских кур? Разбирался репортер НТВ Алексей Квашенкин.

Последнее исследование куриного мяса испугало не на шутку. Антибиотики, бактерии, возбудители болезней. Авторы шокирующей публикации о вреде отечественной птицы утверждают: вся курица, попавшая в их тест, — опасна. И где же тогда искать здоровую и безопасную курицу?



Фермерские птички обходятся дорого. 500 рублей за мешок корма, а еще электричество, прочие расходы, ну и себя не забыть — выходит курочка не простая, а золотая. 450 рублей за килограмм.



Впрочем, работники крупной птицефабрики берут на себя смелость заявить за всю индустрию, что и бройлеры по 250 рублей за тушку — ничуть не хуже.



Наталья Кужаева, главный ветеринарный врач птицефабрики: «В настоящее время никакие предприятия птицеводческие не применяют гормонов. Для этого существуют сбалансированные корма, создание хорошего микроклимата. Этого будет достаточно, чтобы птица выросла здоровая».



Сейчас на рынке куриного мяса жесткая конкуренция. Объем производства вырос до более чем до 10,2 млн тонн. Цена за год снизилась на 22%. В битве за покупателя любая репутационная потеря — на вес золота. И на этом фоне появляется исследование о вреде куриного мяса. Правда, в Росконтроле поясняют, что анализ проводили не они, а научный центр, руководитель которого — и это было совершенно неожиданно — не согласна с их выводами.



Оксана Кузнецова, врио директора Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова: «Сальмонелла была обнаружена в одном образце, еще в одном образце — листерия. Данные образцы к употреблению не рекомендованы. В остальных были обнаружены нарушения общего количества микроорганизмов. Но если мы говорим про техрегламент, то данный показатель укладывается в норму. То есть эти образцы являются безопасными по техрегламенту».



Сенатор Сергей Лисовский, владевший птицефабрикой, помнит, как экспертиза становилась инструментом шантажа. Но в этой истории он готов видеть даже не конкурентную борьбу, а угрозу интересам России.



Сергей Лисовский, сенатор: «Я буду писать обращение и в прокуратуру и в Минюст. Потому что эти заявления голословные. Они наносят ущерб экономике и престижу страны с учетом того, что мы выходим на мировые рынки».



Официальную статистику «Итогам дня» предоставил Роспотребнадзор по итогам более 127 тысяч проб. Из 10 миллионов тонн мяса птицы, произведенного в России в прошлом году, только около 4% не соответствовали нормативам по микробиологии, еще две десятых процента — «не прошли» по антибиотикам. Из оборота изъяли 50 тонн продукции. А это всего лишь три неполные фуры. На 144 миллиона российских едоков — не так уж и много.

