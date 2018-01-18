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    Папа римский обвенчал бортпроводника и стюардессу прямо в воздухе

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    Папа римский обвенчал бортпроводника и стюардессу прямо в воздухе

    Папа римский обвенчал бортпроводника и стюардессу прямо в воздухе

    Папа римский обвенчал бортпроводника и стюардессу прямо в воздухе
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Необычную церемонию венчания провел папа римский Франциск. Глава Римско-католической церкви сочетал браком 41-летнего бортпроводника Карлоса Чиуффарди и 39-летнюю стюардессу Паулу Подест прямо на борту самолета, направлявшегося из Сантьяго в Икике (оба города находятся в Чили).

    Во время полета пара обратилась к понтифику за совместным фото и благословением. Молодые люди рассказали, что живут вместе уже давно и имеют двух дочек шести и трех лет, но так и не обвенчались, так как их церковь в Сантьяго еще в 2010 году была разрушена землетрясением. Понтифик ответил, что готов провести церемонию прямо в самолете. «Хотите пожениться?» — спросил папа у влюбленных. Те ответили согласием.

    Свидетелем таинства в небе над Чили стал владелец местной авиакомпании. Некоторые СМИ назвали это событием чуть ли не историческим, так как, по их данным, ранее понтифик никого в воздухе не венчал.

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    В Чили папа римский попросил прощения у жертв священников-педофилов
    Папа римский прибыл в Латинскую Америку на этой неделе. В Чили его встретили массовыми протестами и беспорядками. Правоохранители были вынуждены применить водометы. На встрече с президентом страны Франциск извинился за священников-педофилов, которые были разоблачены в этой стране.

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