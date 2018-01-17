В Чили папа римский попросил прощения у жертв священников-педофилов

Массовыми протестами и беспорядками встретили в Чили папу римского. Понтифик прибыл в страну накануне.

Подготовились к визиту не только власти и верующие. Сразу несколько общественных организаций объединились в движение, чтобы показать понтифику страну без прикрас. Несогласные критикуют руководство Чили за то, что они представляют папе римскому образ, не соответствующий действительности. Полиция попыталась прекратить акции и удержать протестующих. Ситуация быстро вышла из-под контроля, правоохранители применили водометы.



И все же сторонников у понтифика оказалось гораздо больше. На его мессу пришли около 400 тысяч человек, а на встрече с президентом страны папа Франциск еще раз извинился за священников-педофилов, которые были разоблачены в Чили.



Глава Римско-католической церкви пообщался с группой людей, пострадавших от действий священников-педофилов.



Грег Берк, глава службы печати Святого престола: «Встреча прошло строго конфиденциально. На ней больше никто не присутствовал. Только папа и пострадавшие. Понтифик выслушал людей, приободрил и плакал вместе с ними».



Папа Франциск вновь попросил прощения у детей, пострадавших от действий священников-педофилов, и признался, что при мыслях о «невосполнимом ущербе», который был нанесен, он испытывает «боль и стыд».