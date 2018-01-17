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    В Чили папа римский попросил прощения у жертв священников-педофилов. католицизм, Чили, митинги и протесты, педофилия, папа римский, беспорядки, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Чили папа римский попросил прощения у жертв священников-педофилов

    В Чили папа римский попросил прощения у жертв священников-педофилов

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    В Чили папа римский попросил прощения у жертв священников-педофилов

    В Чили папа римский попросил прощения у жертв <nobr>священников-педофилов</nobr>

      Массовыми протестами и беспорядками встретили в Чили папу римского. Понтифик прибыл в страну накануне.

      Подготовились к визиту не только власти и верующие. Сразу несколько общественных организаций объединились в движение, чтобы показать понтифику страну без прикрас. Несогласные критикуют руководство Чили за то, что они представляют папе римскому образ, не соответствующий действительности. Полиция попыталась прекратить акции и удержать протестующих. Ситуация быстро вышла из-под контроля, правоохранители применили водометы.

      И все же сторонников у понтифика оказалось гораздо больше. На его мессу пришли около 400 тысяч человек, а на встрече с президентом страны папа Франциск еще раз извинился за священников-педофилов, которые были разоблачены в Чили.

      Глава Римско-католической церкви пообщался с группой людей, пострадавших от действий священников-педофилов.

      Грег Берк, глава службы печати Святого престола: «Встреча прошло строго конфиденциально. На ней больше никто не присутствовал. Только папа и пострадавшие. Понтифик выслушал людей, приободрил и плакал вместе с ними».

      Папа Франциск вновь попросил прощения у детей, пострадавших от действий священников-педофилов, и признался, что при мыслях о «невосполнимом ущербе», который был нанесен, он испытывает «боль и стыд».

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