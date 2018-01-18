В Сирии пообещали сбивать турецкие военные самолеты

В МИД Сирии заявили о готовности ответить на любой акт агрессии со стороны Турции.
Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что силы противовоздушной обороны страны будут сбивать турецкие истребители в своем воздушном пространстве, передает РИА Новости.
Фейсал Микдад: «Мы предупреждаем, что сирийские ПВО восстановили свои мощности полностью и готовы уничтожать воздушные турецкие цели в небе над Сирией, и это значит: в случае агрессии против Сирии пусть не чувствуют себя на прогулке».
С таким заявлением он выступил после того, как стало известно о планах Анкары начать военные действия против курдов на севере Сирии. В сирийском МИД подчеркнули, что Дамаск будет расценивать любое нападение турецких сил на курдские формирования как «акт агрессии» и нарушение международного законодательства, сообщает AP.
Тем временем Турция привела свои силы на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности.
Фейсал Микдад: «Мы предупреждаем, что сирийские ПВО восстановили свои мощности полностью и готовы уничтожать воздушные турецкие цели в небе над Сирией, и это значит: в случае агрессии против Сирии пусть не чувствуют себя на прогулке».
С таким заявлением он выступил после того, как стало известно о планах Анкары начать военные действия против курдов на севере Сирии. В сирийском МИД подчеркнули, что Дамаск будет расценивать любое нападение турецких сил на курдские формирования как «акт агрессии» и нарушение международного законодательства, сообщает AP.
Тем временем Турция привела свои силы на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности.
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