Оперетта капитана Крутова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Оперетта капитана Крутова 16+
    •  

    В Сирии пообещали сбивать турецкие военные самолеты

    4 комментария

    В Сирии пообещали сбивать турецкие военные самолеты

    В Сирии пообещали сбивать турецкие военные самолеты

    В МИД Сирии заявили о готовности ответить на любой акт агрессии со стороны Турции.

    Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что силы противовоздушной обороны страны будут сбивать турецкие истребители в своем воздушном пространстве, передает РИА Новости.

    Фейсал Микдад: «Мы предупреждаем, что сирийские ПВО восстановили свои мощности полностью и готовы уничтожать воздушные турецкие цели в небе над Сирией, и это значит: в случае агрессии против Сирии пусть не чувствуют себя на прогулке».

    С таким заявлением он выступил после того, как стало известно о планах Анкары начать военные действия против курдов на севере Сирии. В сирийском МИД подчеркнули, что Дамаск будет расценивать любое нападение турецких сил на курдские формирования как «акт агрессии» и нарушение международного законодательства, сообщает AP.

    Тем временем Турция привела свои силы на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru