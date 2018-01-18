Турция перебросила танки к сирийской границе

Турция отправила колонну танков к границе с Сирией в южный город Хатай.
Это ответные меры на создание так называемых сил безопасности границы. Их на севере Сирии организует международная коалиция во главе с США.
Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на эти действия. Он заявил, что готов к новой «антитеррористической операции», которая может начаться в любой момент.
Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на эти действия. Он заявил, что готов к новой «антитеррористической операции», которая может начаться в любой момент.
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