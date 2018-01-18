Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    Турция перебросила танки к сирийской границе. Сирия, Турция, армии мира, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТурция перебросила танки к сирийской границе

    Турция перебросила танки к сирийской границе

    комментировать
    Турция перебросила танки к сирийской границе

    Турция перебросила танки к сирийской границе

    Турция перебросила танки к сирийской границе

      Турция отправила колонну танков к границе с Сирией в южный город Хатай.

      Это ответные меры на создание так называемых сил безопасности границы. Их на севере Сирии организует международная коалиция во главе с США.

      Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на эти действия. Он заявил, что готов к новой «антитеррористической операции», которая может начаться в любой момент.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru