Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге FIFA

Сборная России отыграла еще две позиции в рейтинге Международной федерации футбола, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
По итогам декабря российская команда поднялась в рейтинге FIFA с 64-го на 62-е место (534 очка). Однако связано это не с ее успехами, а с потерей очков национальной командой Саудовской Аравии.
Антирекорд сборная России установила в октябре минувшего года, опустившись на 65-е место.
В первой десятке рейтинга не произошло изменений: на первом месте по-прежнему идет команда Германии (1602 очка), на втором — Бразилии (1483), на третьем — Португалии (1358), на четвертом — Аргентины (1348), на пятом — Бельгии (1325), на шестом — Испании (1231), на седьмом — Польши (1209), на восьмом — Швейцарии (1190), на девятом — Франции (1183), на десятом — Чили (1147).
Антирекорд сборная России установила в октябре минувшего года, опустившись на 65-е место.
В первой десятке рейтинга не произошло изменений: на первом месте по-прежнему идет команда Германии (1602 очка), на втором — Бразилии (1483), на третьем — Португалии (1358), на четвертом — Аргентины (1348), на пятом — Бельгии (1325), на шестом — Испании (1231), на седьмом — Польши (1209), на восьмом — Швейцарии (1190), на девятом — Франции (1183), на десятом — Чили (1147).
NEW #FIFARANKING— FIFA.com (@FIFAcom) January 18, 2018
🇩🇪Germany stay top, with 🇹🇳Tunisia and 🇰🇼Kuwait among the biggest climbers 📈
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