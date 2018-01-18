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    Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге FIFA

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Сборная России поднялась на <nobr>62-е</nobr> место в рейтинге FIFA

    Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге FIFA

    Сборная России поднялась на <nobr>62-е</nobr> место в рейтинге FIFA
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Сборная России отыграла еще две позиции в рейтинге Международной федерации футбола, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    По итогам декабря российская команда поднялась в рейтинге FIFA с 64-го на 62-е место (534 очка). Однако связано это не с ее успехами, а с потерей очков национальной командой Саудовской Аравии.

    Антирекорд сборная России установила в октябре минувшего года, опустившись на 65-е место.

    В первой десятке рейтинга не произошло изменений: на первом месте по-прежнему идет команда Германии (1602 очка), на втором — Бразилии (1483), на третьем — Португалии (1358), на четвертом — Аргентины (1348), на пятом — Бельгии (1325), на шестом — Испании (1231), на седьмом — Польши (1209), на восьмом — Швейцарии (1190), на девятом — Франции (1183), на десятом — Чили (1147).


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