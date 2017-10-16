Сборная России вновь обновила антирекорд в рейтинге FIFA

Сборная России опустилась на
65-е место в рейтинге Международной федерации футбола, обновив антирекорд второй раз за осень.
Обновленный рейтинг FIFA опубликован на сайте организации. Месяцем ранее сборная России располагалась в нем строчкой выше — на 64-м месте.
В первой шестерке рейтинга изменений не произошло. Лидером остается сборная Германии, далее идут команды Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши, Франции. Сборная Испании поднялась с 11-го места на восьмое. Все эти сборные обеспечили себе участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.
Чилийцы, не попавшие на ЧМ, остались девятыми. В десятку лучших впервые в истории пробилась команда Перу. Выбыла из нее сборная Швейцарии.
В первой шестерке рейтинга изменений не произошло. Лидером остается сборная Германии, далее идут команды Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши, Франции. Сборная Испании поднялась с 11-го места на восьмое. Все эти сборные обеспечили себе участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.
Чилийцы, не попавшие на ЧМ, остались девятыми. В десятку лучших впервые в истории пробилась команда Перу. Выбыла из нее сборная Швейцарии.
NEW #FIFARanking— #FIFAU17WC 🇮🇳⚽️🏆 (@FIFAcom) October 16, 2017
🇩🇪Germany stay top 💪
🇵🇪Peru, 🇪🇸Spain into top 10 👏
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