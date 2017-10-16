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    Сборная России вновь обновила антирекорд в рейтинге FIFA

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    Сборная России вновь обновила антирекорд в рейтинге FIFA

    Сборная России вновь обновила антирекорд в рейтинге FIFA

    Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге Международной федерации футбола, обновив антирекорд второй раз за осень.

    Обновленный рейтинг FIFA опубликован на сайте организации. Месяцем ранее сборная России располагалась в нем строчкой выше — на 64-м месте.

    В первой шестерке рейтинга изменений не произошло. Лидером остается сборная Германии, далее идут команды Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши, Франции. Сборная Испании поднялась с 11-го места на восьмое. Все эти сборные обеспечили себе участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

    Чилийцы, не попавшие на ЧМ, остались девятыми. В десятку лучших впервые в истории пробилась команда Перу. Выбыла из нее сборная Швейцарии.

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