Доля жизненно важных лекарств российского производства достигла рекордных 84%

Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке достигла исторического максимума. Теперь на них приходится 84%.
Как рассказал «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров, это рекордный показатель за всю историю измерений. Более того, в этом году ведомство планирует достичь показателя в 90%.
Участники рынка объясняют — отчасти успех связан с тем, что иностранные компании локализуют производство в России, сокращая тем самым затраты на логистику. Увеличение числа производителей ведет к росту конкуренции, а это уже положительно влияет на цены.
Ранее сообщалось, что в 2017 году жизненно важные лекарства подешевели впервые за четыре года.
Участники рынка объясняют — отчасти успех связан с тем, что иностранные компании локализуют производство в России, сокращая тем самым затраты на логистику. Увеличение числа производителей ведет к росту конкуренции, а это уже положительно влияет на цены.
Ранее сообщалось, что в 2017 году жизненно важные лекарства подешевели впервые за четыре года.
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