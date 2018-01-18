Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Доля жизненно важных лекарств российского производства достигла рекордных 84%. аптеки, здравоохранение, медицина, промышленность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДоля жизненно важных лекарств российского производства достигла рекордных 84%

    Доля жизненно важных лекарств российского производства достигла рекордных 84%

    1 комментарий

    Доля жизненно важных лекарств российского производства достигла рекордных 84%

    Доля жизненно важных лекарств российского производства достигла рекордных 84%

      Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке достигла исторического максимума. Теперь на них приходится 84%.

      Как рассказал «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров, это рекордный показатель за всю историю измерений. Более того, в этом году ведомство планирует достичь показателя в 90%.

      Участники рынка объясняют — отчасти успех связан с тем, что иностранные компании локализуют производство в России, сокращая тем самым затраты на логистику. Увеличение числа производителей ведет к росту конкуренции, а это уже положительно влияет на цены.

      Ранее сообщалось, что в 2017 году жизненно важные лекарства подешевели впервые за четыре года.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru